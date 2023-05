Prijsvoorspelling DKK/USD voorafgaand aan het Amerikaanse CPI-rapport

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Een van de meest interessante valuta in Europa is de Deense kroon (DKK), het officiële wettige betaalmiddel in Denemarken, Groenland en de Faeröer. De kroon bestaat al honderden jaren, maar wat in onze tijd interessant is, is dat hij gekoppeld is aan de euro, de gemeenschappelijke munt.

De koppeling heeft een tarief van 7,46, maar met een flexibiliteitsmarge van 2,25%. In feite betekent dit dat de kroon niet meer dan +/- 2,25% mag afwijken van de euro.

Daarom is handelen in het valutapaar DKK/USD vrijwel hetzelfde als handelen in EUR/USD. Onderstaand een grafiek die de twee valutaparen laat zien die hand in hand bewegen.

DKK/USD-grafiek door TradingView

Daarom moet de handelaar, alvorens de DKK/USD te verhandelen, weten dat het innemen van een positie op dit valutapaar hetzelfde is als het verhandelen van de EUR/USD. Vandaar dat nieuws uit Europa en de Verenigde Staten deze markt in beweging zal brengen, bijvoorbeeld het komende inflatierapport voor april, dat over een paar uur zal verschijnen.

In een bullish trend gaat de markt vooruit met een impulsieve golf en daalt met een correctie. Het valutapaar DKK/USD volgde het paar EUR/USD en vormde een impulsieve beweging vanaf de laatste dieptepunten van oktober.

Sindsdien, en vooral in 2023, bevindt de markt zich in een corrigerende fase. Om preciezer te zijn, de eerste twee correcties, golven A en B lijken voltooid, en nu zou de C-golf moeten beginnen.

Daarom suggereert het technische gedeelte dat de wisselkoers van DKK/USD vanaf hier zou moeten afnemen, en een beweging naar 0,14 ligt in het verschiet. Anderzijds maakt een beweging boven de high van 2023 het bearish scenario ongeldig.