USD naar AED (USD/AED) koers daalt ondanks dalende olie- en gasprijzen

De wisselkoers USD/AED zakte naar een dieptepunt van 3,67, het laagste niveau sinds augustus 2022. Al met al is de USD/AED dit jaar relatief stabiel gebleven. Op het hoogtepunt handelde het pair op 3.673. Dus wat gebeurt er nu voor de Emirati dirham?

Toerisme stijgt, prijs ruwe olie daalt

De Verenigde Arabische Emiraten hebben het, net als andere landen in de regio, de afgelopen jaren goed gedaan, geholpen door de robuuste olie- en gasprijzen. De laatste tijd zijn de energieprijzen echter hard gecrasht. Brent, de wereldwijde benchmark, is gecrasht tot $76,55, een daling van meer dan 44% ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

Hetzelfde geldt voor de aardgasmarkt. Uit gegevens verzameld door TradingView blijkt dat de aardgasprijzen met meer dan 76% zijn gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2022. Dit betekent dat de Verenigde Arabische Emiraten minder zullen verdienen dan in 2022.

Toch zal de economie het waarschijnlijk goed doen dankzij het toerisme en de financiële sector. Uit gegevens blijkt dat Dubai in de eerste twee maanden van het jaar meer dan 3,1 miljoen bezoekers verwelkomde. Als deze trend doorzet, is de kans groot dat het aantal bezoekers dit jaar meer zal zijn dan in 2022 toen het land 14,36 miljoen bezoekers registreerde.

Het land profiteert ook van de sterke instroom van fondsen uit Rusland, China en Aziatische landen. Er zijn nu meer dan 4.000 miljonairs in Dubai, terwijl het aantal hedgefondsen in het land enorm is gestegen. Dubai is nu in gesprek met 60 hedgefondsen die kantoren willen vestigen. In een verklaring zei Arif Amiri, de CEO van DIFC:

“Het is bemoedigend om te zien dat we de aandacht trekken van internationale hedgefondsen, met een recordaantal registraties in 2022, een stijging van 54 procent op jaarbasis, en meer in de pijplijn.”

Technische analyse USD/AED

USD/AED-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar AED in een neerwaartse trend zit. Het is onder de belangrijke steun gezakt op 3.6722, het laagste niveau op 22 december. Het pair is ook onder het 25-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder de 50 is gezakt.

Daarom zijn de vooruitzichten van het pair bearish, met het volgende level om in de gaten te houden op 3.6700. Een beweging boven het weerstandspunt op 3.6722 zal de bearish weergave ongeldig maken.