Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De omstreden uitverkoop van de Pakistaanse roepie ging woensdag door na de arrestatie van Imran Khan, de voormalige president. Het paar USD/PKR steeg naar 283,84 terwijl GBP/PKR en EUR/PKR respectievelijk 358 en 312 stegen. Verder handelde de INR/PKR op 3,45.

Arrestatie Imran Khan

De Pakistaanse roepie heeft de afgelopen maanden onder druk gestaan, zoals ik maandag in dit artikel schreef. De belangrijkste reden voor deze situatie is dat Pakistan een van de ergste economische crises ooit doormaakt terwijl faillissement dichtbij komt.

Als gevolg hiervan onderhandelde het land de afgelopen maanden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). En nu de tijd dringt, is het onduidelijk of de twee partijen binnenkort een akkoord zullen bereiken. De twee partijen gaven na hun ontmoeting vorige week uiteenlopende verklaringen af.

Nu is de situatie in Pakistan verslechterd na de arrestatie van Imran Khan, de voormalige president tegen wie meer dan 80 aanklachten lopen. Sommige van deze beschuldigingen hebben betrekking op corruptie en de geschenken die hij ontving toen hij aan de macht was.

Als gevolg hiervan zijn er in de meeste delen van het land protesten uitgebroken en de kans is groot dat de situatie de komende weken erger zal worden. Deze protesten zullen waarschijnlijk samenvallen met die over de toestand van de economie, waar de inflatie is gestegen tot meer dan 36%. Analisten zijn van mening dat de reële inflatie van het land veel hoger is dan het officiële cijfer.

In zijn meest recente beoordeling zei het IMF dat de economie dit jaar met 0,2% zal groeien na een groei van 6% in 2022. Die beoordeling hield geen rekening met de huidige protesten, wat betekent dat de economie dit jaar in een recessie zou kunnen wegzakken.

Verder zullen de voorwaarden van de deal met de IMF waarschijnlijk een impact hebben op de economie. Zo is de overheid gedwongen om bepaalde belastingen te verhogen en subsidies te schrappen.

Technische analyse USD/PKR

USD/PKR-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar USD/PKR bevond zich de afgelopen weken in een krappe bandbreedte. Het zit een paar punten onder het hoogste punt ooit van 287,99. Het paar blijft iets boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de MACD-indicator naar beneden is afgedreven.

Daarom zal het pair waarschijnlijk een bullish breakout hebben, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 300. Dezelfde trend zal plaatsvinden op de EUR/PKR, GBP/PKR en INR/PKR, aangezien de Pakistaanse roepie het meest kwetsbare deel is van de vergelijking.