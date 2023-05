May 11, 2023

op May 11, 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Europese aandelenindices hebben het de afgelopen maanden goed gedaan doordat de angst voor een recessie in de regio is afgenomen. In Duitsland steeg de DAX-index naar €16.000, het hoogste punt sinds januari 2022. De index nadert het hoogste punt ooit na een stijging van meer dan 33% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Inkomsten Bayer en Deutsche Telekom

Bayer en Deutsche Telekom zullen donderdag de belangrijkste bedrijven zijn om in de gaten te houden nadat ze gemengde financiële resultaten hebben gepubliceerd. Deutsche Telekom had een sterk eerste kwartaal toen de netto-omzet steeg tot €27,8 miljard, terwijl de nettoschuld daalde tot 2,9x de EBITDA.

Het bedrijf had verschillende belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal. Zo ontving het €10,7 miljard uit de verkoop van zijn torenactiviteiten terwijl het bedrijf zijn belang in T-Mobile verhoogde. Als gevolg hiervan heeft het zijn forward guidance voor zijn activiteiten versterkt.

De aandelenkoers van Deutsche Telekom heeft het goed gedaan, met een stijging van 53% ten opzichte van het laagste punt in 2022. Naast gediversifieerde activiteiten, verhoogt het bedrijf zijn dividenden. Het verhoogde zijn uitbetalingen met 9% in 2022.

Bayer publiceerde echter gemengde resultaten omdat het zijn zorgen uitte over zijn prestaties. De omzet van het bedrijf daalde met 1,7% tot €14,39 miljard, terwijl de EBITDA met 14% daalde tot €4,47 miljard. De nettowinst daalde met 33% tot €3,3 miljard. Het bedrijf verwacht dat de resultaten voor het jaar aan de onderkant van de verwachting zullen zijn. In de verklaring liet het bedrijf weten:

“Voor de rest van het jaar zien we potentiële risico’s voornamelijk voortvloeien uit de aanzienlijk verlaagde marktprijsverwachtingen voor onze op glyfosaat gebaseerde producten binnen onze Crop Science Division. Over het algemeen verwachten we daarom dat het behalen van doelen aan de onderkant van onze begeleiding zal uitkomen.“

Voorspelling DAX-index

DAX-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de DAX-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Het is het belangrijkste weerstandspunt gepasseerd op €15.750, het hoogste punt op 6 maart. De aandelen zijn boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde gestegen. Het nadert het belangrijkste weerstandspunt op €16.290, het hoogste punt in januari 2022.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen als kopers zich op dit weerstandspunt richten. Een doorbraak boven dat weerstandspunt zal het naar het psychologische niveau van €16.500 duwen.