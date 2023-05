Analyse USD/PHP: vooruitzichten voor de Filipijnse peso na de BBP-gegevens

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/PHP bewoog donderdagochtend zijwaarts toen de markt nadacht over de meest recente gegevens over het BBP van de Filipijnen en de Amerikaanse consumenteninflatie. De wisselkoers van USD naar PHP werd verhandeld op 55,70, waar het sinds dinsdag is gebleven. Deze prijs ligt een paar punten boven het dieptepunt van vorige week op 55,14.

Filippijnse BBP-gegevens

De Filippijnse economie doet het goed, ook al blijft het handelstekort van het land groter worden. Volgens het statistiekbureau groeide de economie van het land in het eerste kwartaal met 1,1% op kwartaalbasis. Deze stijging was beter dan de mediane schatting van 0,9%.

De economie groeide met 6,4% ten opzichte van een jaar eerder. Ook dit was beter dan de verwachte 6,1% maar lager dan de eerdere groei van 7,1%. Deze groei werd gesteund door de toegenomen productie en consumptie door huishoudens tijdens het kwartaal.

Ook andere delen van de Aziatische economie doen het goed. Uit vorige week gepubliceerde gegevens bleek bijvoorbeeld dat de consumenteninflatie in het land in mei licht is gedaald. Volgens het statistiekbureau steeg de inflatie in april met 6,6%, de derde daling op rij na een piek van 8,3% in januari.

Als gevolg hiervan heeft de centrale bank van de Filipijnen besloten het tempo van de renteverhogingen te vertragen en ik denk dat ze binnenkort een einde zal maken aan de verhogingen. In april verhoogde de bank de daggeldrente met 0,25% tot 6,25%. Dit betekent dat de bank tijdens de verkrappingscyclus de rente met ongeveer 425 basispunten heeft verhoogd.

De wisselkoers van het paar USD/PHP reageerde ook op de laatste Amerikaanse consumenteninflatie gegevens. Volgens de BLS daalde de totale consumenteninflatie van 5% in maart tot 4,9% in april. De kerninflatie daalde in de loop van de maand naar 5,4%. Deze cijfers wijzen op een Fed-pivot of -pauze.

Technische analyse USD/PHP

USD/PHP-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD/PHP heeft zich licht hersteld na een daling tot 54 in april. Het is met meer dan 2,9% gestegen om te handelen op 55,70. Op de 4H-grafiek is het pair boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden en het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau gesprongen.

Het paar USD naar PHP is verplaatst naar de top van het handelsbereik van de Murrey Math Lines. Daarom zal het pair waarschijnlijk de bullish trend hervatten, aangezien kopers zich richten op het ultieme weerstandspunt op 56.05. De stop-loss van deze transactie is 55,12 (sterk, draaibaar, omgekeerd).