EUR/GBP stabiliseert op 0,8700 na beslissing BoE – ING

Het Britse pond was dit jaar een van de best presterende valuta’s, aangezien de tegenwind van vorig jaar op het gebied van energie de nieuwe tegenwind is geworden. De prijs van EUR/GBP noteerde donderdag op 0,8691, 2% onder het hoogste niveau in april. Evenzo zijn de paren GBP/CHF en GBP/USD de afgelopen weken gestegen.

Besluit van de Bank of England

Sterling heeft het in 2023 goed gedaan, aangezien de vrees die de meeste beleggers in 2022 hadden verwacht, niet uitkwam. Zo werd gevreesd dat de inflatie in het land dit jaar zou oplopen tot 18% vanwege de stijgende aardgasprijzen. Dit jaar zijn de aardgasprijzen gedaald tot het laagste niveau sinds 2021.

De economische gegevens uit het VK waren beter dan verwacht. Zo zijn de huizenprijzen langzamer gedaald dan verwacht, terwijl het bbp sneller groeide dan verwacht. De inflatie is met 10,4% ook lager dan de schatting van Citi van 18%.

Tegen deze achtergrond sluit de Bank of England (BoE) donderdag haar tweedaagse vergadering af. Analisten verwachten dat de bank de rente met 0,25% zal verhogen, zoals de Fed en de ECB vorige week deden. Ook zal de bank aangeven meer ruimte te hebben om te wandelen. Van sommige BoE-functionarissen wordt ook verwacht dat ze zich zullen terugtrekken tegen verdere verhogingen.

Technische analyse EUR/GBP

Analisten bij ING zijn van mening dat het paar EUR/GBP na het BOE-besluit in deze consolidatiefase zal blijven. Ze verwachten dat het pair na het rapport zal zweven op 0.8700 als er geen grote schok komt van de commissie. Het rapport zei :

“De balans van de risico’s is in ieder geval naar beneden gericht, maar onze oproep is dat deze bijeenkomst vandaag een relatief beperkte richtinggevende impact op het pond zal hebben. Kabel kan zich voorlopig stabiliseren rond 1,26 en EUR/GBP rond 0,8700.”

Ik ben het eens met deze mening dat het paar waarschijnlijk geen grote beweging zal hebben na de beslissing van de BoE. De belangrijkste ondersteunings- en weerstandsniveaus om in de gaten te houden zijn 0.8670 (het dieptepunt van deze week en het psychologische niveau op 0.8700.