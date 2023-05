Goodyear aandelen zijn vandaag 25% gestegen: ontdek waarom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Goodyear Tire & Rubber Co (NASDAQ: GT) opende vanmorgen ongeveer 25% hoger nadat Elliott Management een aanzienlijk belang in het bandenfabrikant onthulde.

Dit is wat Elliott wil dat Goodyear doet

Donderdag zei de activistische investeerder dat het een economisch belang van 10% in Goodyear had en drong aan op het recht om vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur te benoemen.

De afgelopen tien jaar was het bezitten van Goodyear-aandelen een teleurstelling. De slechte aandelenprestaties zijn het resultaat van marge-erosie, suboptimale go-to-market-strategie en ongerichte merkstrategie.

In een brief aan het bestuur adviseerde Elliott dat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf een operationele evaluatie start om de marges te verbeteren en manieren te onderzoeken om geld te verdienen met de winkels die eigendom zijn van het bedrijf.

Goodyear aandelen zijn op dit moment bijna 40% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Goodyear aandelen kunnen meer dan $21 waard zijn

Elliott ziet het bedrijf met hoofdkantoor in Akron handelen tegen meer dan $21 per aandeel als het management zijn voorstel uitvoert.

Het beursnieuws komt slechts enkele dagen nadat Goodyear Tire & Rubber Co een omzet voor het eerste financiële kwartaal rapporteerde die iets onder de schattingen van Street lag. In reactie op de ontwikkelingen van vandaag zei de beroemde investeerder Jim Cramer op “Squawk on the Street“:

“Ik geloof niet dat dit in eerste instantie zal leiden tot iets anders dan een gesprek met het bestuur over wat Goodyear beter zou kunnen doen. Maar ik ben bang dat het ondermaats presteert en ik denk dat Elliott [hier iets waardevols te zeggen heeft].“

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’ advies voor het aandeel Goodyear.