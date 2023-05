Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Li Auto (NASDAQ: LI) en Nio (NASDAQ: Nio) zijn toonaangevende Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen met een marktkapitalisatie van respectievelijk meer dan $27 miljard en $13 miljard. De twee bedrijven produceren en verkopen premium auto’s, voornamelijk op de Chinese markt. Hoewel Nio de bekendste van de twee is, vertellen we in dit artikel waarom Li Auto een betere investering is.

Li Auto versus Nio

Een van de belangrijkste punten in het nieuws over EV van deze week waren de laatste niet-gecontroleerde resultaten van Li Auto. Uit de resultaten bleek dat het bedrijf in het eerste kwartaal van het jaar 52.584 voertuigen heeft afgeleverd. Dat was een stijging van 65,2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

Als gevolg hiervan steeg de omzet van het bedrijf naar $2,7 miljard, een stijging van 95,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In tegenstelling tot andere EV’s zoals Tesla die de prijzen verlagen, schreef Li Auto de hogere omzetcijfers toe aan hogere prijzen en volume.

Li Auto versterkte ook de voorwaartse begeleiding. Het bedrijf verwacht nu dat de leveringen tussen de 76.000 en 81.000 zullen liggen. Ook verwacht het een omzet tussen $3,53 miljard en $3,77 miljard. In de verklaring werd toegevoegd:

“Deze zakelijke vooruitzichten gaan uit van ondersteunende macro-economische omstandigheden, geen significante verstoringen in de toeleveringsketen en weerspiegelen de huidige en voorlopige kijk van het bedrijf op zijn bedrijfssituatie en de marktomstandigheden, die aan verandering onderhevig zijn.”

Daarom lijkt Li Auto in dit geval een beter bedrijf dan Nio vanwege de snellere groei in de premiummarkt en het feit dat het winstgevend is geworden. Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf voor het jaar 13,60 miljard dollar zal bedragen, terwijl de winst per aandeel 34 cent zal bedragen. Nio daarentegen zal naar verwachting in 2026 break-even draaien.

De winstgevendheid van Li Auto geeft het de schaal die het nodig heeft om in de toekomst internationaal uit te breiden. Verder heeft Li Auto een hogere brutomarge van 19% in vergelijking met Nio’s 10,53%. Het bedrijf genereert ook een hogere omzet per werknemer dan Nio en heeft een betere balans.

Koersprognose Li Auto

Li Auto-grafiek door TradingView

De technische gegevens van Li Auto ondersteunen dit verhaal ook. Zoals hierboven getoond, slaagden de aandelen erin om boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op $27,33 na publicatie van de financiële resultaten. Dit was een belangrijk niveau aangezien het het hoogste punt was op 1 februari. De aandelen schoven ook op naar het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau en het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Daarom vermoed ik dat de aandelen zullen blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau van $35. Een daling onder de steun van $27 zal de bullish weergave ongeldig maken.