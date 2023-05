Analyse Israëlische shekel (USD/ILS) na Operatie Shield and Arrow

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/ILS bleef deze week binnen een krappe bandbreedte doordat de markt reageerde op de laatste Amerikaanse inflatiegegevens en Operation Shield en Arrow. Het pair handelde op 3.63, een paar punten onder het hoogste punt van deze week op 3.6747.

Operatie Shield and Arrow

Er waren deze week drie belangrijke katalysatoren voor de USD naar de Israëlische shekel. Ten eerste publiceerden de VS woensdag bemoedigende cijfers over de consumenteninflatie. Uit deze cijfers bleek dat de inflatie van het land aan het afkoelen was toen de algemene CPI opliep tot 4,9%. De kerninflatie daalde naar 5,4%.

De mogelijkheid bestaat dat de prijzen verder zullen dalen aangezien de energiekosten de afgelopen dagen verder zijn gedaald. De prijs van Brent en WTI is gestegen van meer dan $90 in januari naar minder dan $75 recent. Daarom is de kans groot dat de Fed, gezien de risico’s in de bancaire en commerciële vastgoedsector, in de toekomst een strategische pauze inlast.

Het andere belangrijke forexnieuws ging over het Amerikaanse schuldenplafond. Joe Biden en de huisspreker kwamen woensdag bijeen om te overleggen over het plafond. Helaas kwam er geen resultaat omdat ze besloten verder te beraadslagen. Een vergadering gepland voor vrijdag werd uitgesteld.

Analisten waarschuwen dat het niet verhogen van het schuldenplafond grote gevolgen zal hebben voor de Amerikaanse en de wereldeconomie. Het zal leiden tot een hoger werkloosheidspercentage en een scherpe daling van belangrijke activa zoals aandelen en grondstoffen.

Ten slotte reageerde de koers van het paar USD/ILS op Operation Shield en Arrow. Deze week bombardeerde Israël de Gazastrook, waarbij hoge functionarissen van de Palestijnse Islamitische Jihad om het leven kwamen. Hamas en de Islamitische Jihad beloofden wraak te nemen, wat het conflict in het land zal verlengen. In een verklaring zei Shalom Lipner tegen de Atlantic Council:

“Het feit van een PIJ-reactie is een uitgemaakte zaak. Wat echter onzeker blijft, is het toekomstige traject van deze specifieke krachtmeting.”

Technische analyse USD/ILS

USD/ILS-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de Israëlische shekel heeft de afgelopen dagen een zijwaartse beweging gemaakt. Deze prijs handelde op 3.6400, een paar punten onder het hoogste punt van deze maand op 3.6750. Het is ook iets onder het voortschrijdend gemiddelde over 25 periodes gekomen. De koers van USD/ILS heeft iets gevormd wat lijkt op een patroon met dubbele top.

Daarom zijn de vooruitzichten van het pair bearish, met als volgende belangrijke target 3.6050, het laagste punt op 2 mei.