Twitter staat vanmiddag centraal nadat Elon Musk de aankondiging deed die alleen kan worden omschreven als een van de meest verwachte voor dit jaar.

Donderdag bevestigde de miljardair in een tweet dat hij eindelijk een nieuwe CEO heeft aangenomen voor het sociale platform waarvan hij een super-app met de naam “X” wil maken.

“Blij om aan te kondigen dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb aangenomen.“

Hij moet de naam van de nieuwe CEO nog bekendmaken, maar uit zijn tweet blijkt al dat het een vrouw is. Musk bevestigde ook dat hij zal dienen als uitvoerend voorzitter en CTO van Twitter zodra ze binnen zes weken toetreedt.

