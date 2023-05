Linda Yaccarino heeft met onmiddellijke ingang haar functie als Head of Global Advertising bij NBCUniversal neergelegd.

Rapport: Yaccarino zal de functie van CEO van Twitter overnemen

Dat beursnieuws komt slechts een dag nadat Elon Musk in een tweet bevestigde dat hij eindelijk een nieuwe Chief Executive voor Twitter heeft aangenomen, zoals Invezz hier meldde.

“Blij om aan te kondigen dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb aangenomen. Over 6 weken gaat ze beginnen.“

Hoewel hij de mysterieuze vrouw niet bij naam noemde, meldde Julia Boorstin van CNBC zojuist dat uit bronnen blijkt dat Yaccarino in vergevorderde gesprekken was om de toprol op Twitter op zich te nemen.

Musk zei gisteren ook dat hij bij het sociale netwerk zal blijven als uitvoerend voorzitter en CTO. De aandelen van Tesla Inc staan vanochtend in het groen na de aankondiging.

Wat maakt haar geschikt om Twitter Inc te leiden?

Elon Musk kocht Twitter vorig jaar voor zo’n 44 miljard dollar. Onder zijn leiding heeft het platform een flinke klap gekregen in zijn kernactiviteiten op het gebied van adverteren.

Daartoe zou Yaccarino uitstekend geschikt kunnen zijn als topbaas, gezien de rijkdom aan connecties die ze heeft met topmanagers op het gebied van marketing en reclame.

Eveneens op vrijdag benoemde NBCUniversal Mark Marshall, de president van advertentieverkoop, tot interim-voorzitter van reclame en klantpartnerschappen. Vorige maand zette NBCUniversal Jeff Shell af als CEO na klachten over seksuele intimidatie van een werknemer.

De aandelen van het moederbedrijf van NBCUniversal, Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), zijn vrijdag licht gedaald.