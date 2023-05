Nifty 50-index – beste en slechtste aandelen van 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nifty 50-index bevindt zich in een herstelmodus nadat deze op 20 maart van dit jaar was gedaald tot ₹16.847. De index, die bestaat uit Indiase blue-chipbedrijven, werd op vrijdag verhandeld tegen ₹18.261, zo’n 8,50% boven het laagste punt van dit jaar. Ook is de BSE Sensex-index hersteld.

Beste en slechtst presterende aandelen India

Het best presterende aandeel in de Nifty 50-index dit jaar is Tata Motors, het moederbedrijf van Jaguar Landrover. Het bedrijf, dat vrijdag zijn resultaten zal publiceren, kreeg een boost door de sterke prestaties van zijn merk JLR. Het sluit zich aan bij andere autofabrikanten zoals Stellantis en Porsche die het dit jaar goed hebben gedaan. Tata Motors is dit jaar met 33% gestegen.

Bajaj Auto, een bedrijf dat motorfietsen en driewielers maakt, heeft het ook goed gedaan, geholpen door de stijgende vraag naar zijn producten. De aandelen zijn dit jaar met meer dan 27% gestegen. ITC, een conglomeraat dat tientallen bedrijven exploiteert, presteerde ook beter, met een stijging van de aandelen met 25%.

Andere best presterende bedrijven in de top van de Nifty 50-index dit jaar zijn bedrijven als Power Grid Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Nestle India en Eicher Motors. Verder zijn Indiase banken een beetje veilig geweest, ook al hebben hun Amerikaanse tegenhangers zich teruggetrokken. De aandelenkoersen van Kotak Mahindra Bank en ICICI zijn met meer dan 5% gestegen, terwijl HDFC slechts met 1% is gestegen.

Veel Nifty 50-bedrijven hebben dit jaar in het rood gestaan. De aandelenkoers van Adani Enterprise is dit jaar met meer dan 48% gedaald nadat het bedrijf werd aangevallen door Hindenburg Research. Andere delen van Adani’s conglomeraat zijn ook getroffen.

De aandelenkoers van Infosys is met 17% gedaald, waarmee het het op een na slechtste Nifty-bedrijf is. Zoals ik hier schreef , publiceerde Infosys zwakke resultaten over het eerste kwartaal. Andere best presterende bedrijven in de index zijn Hindalco Industries, Bajaj Finserv, JSW Steel en State Bank of India.

Voorspelling Nifty 50-index

De 4H-grafiek laat zien dat de Nifty 50-index zich de afgelopen weken in een herstelmodus bevond. Dit herstel werd ondersteund door de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De MACD is ook boven het neutrale punt gekomen.

Het lijkt erop dat de index probeert het hoogste punt van het jaar tot nu toe van ₹18.880 opnieuw te testen, ongeveer 3,50% boven het huidige niveau. Een beweging onder de steun bij ₹18.000 maakt de bullish weergave ongeldig.