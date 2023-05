Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Russische roebel ligt op schema voor de vierde wekelijkse stijging op rij, zelfs nu de olie- en gasprijzen onder druk blijven staan. De USD/RUB- wisselkoers zakte naar 76,58, wat een paar punten lager was dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 83,32.

Grondstofprijzen op scherp

De Russische roebel is een van de belangrijkste grondstoffenvaluta ‘s ter wereld vanwege de enorme hoeveelheid die het land internationaal verkoopt. Ruwe olie is de belangrijkste, goed voor meer dan 15% van het totale bbp.

De prijs van ruwe olie vertoonde de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend door de aanhoudende bezorgdheid over de wereldeconomie. Brent, de wereldwijde benchmark, handelde vrijdag op $76, zo’n 15% onder het hoogste punt van dit jaar. In een verklaring op donderdag schatte de Russische centrale bank dat de urals dit jaar gemiddeld $55 per vat zullen rekenen.

Aardgas, een ander belangrijk Russisch exportproduct, is ook met meer dan 70% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022. Het bevindt zich nu op het laagste niveau sinds 2021, aangezien de aanvoer van zowel gas als vloeibaar aardgas uit de VS en het Midden-Oosten is gestegen

Dezelfde trend doet zich voor in de kolenindustrie, waar de prijzen zich de afgelopen maanden hebben gestabiliseerd. Een rapport van Caixing merkte op dat Chinese energieproducenten betere marges hebben gezien, geholpen door lagere steenkoolprijzen.

Landbouwproducten zoals tarwe en maïs hebben ook hun prijzen zien dalen. Dit alles betekent dat de handelsdynamiek van Rusland de komende maanden verder zou kunnen verslechteren. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Russische handelsbalans in februari is gedaald tot 9,1 miljard dollar, het laagste punt sinds 2021.

Waarom daalt de USD/RUB?

Het is onduidelijk waarom het paar USD/RUB de afgelopen weken is gedaald. Een waarschijnlijke reden is dat investeerders naar een gebied met winstnemingen zijn verhuisd sinds het paar met meer dan 50% is gestegen vanaf het laagste punt in 2020.

De andere reden is dat de comeback van de Russische roebel samenvalt met de uitverkoop van de dollar. De US dollar-index, die de greenback meet ten opzichte van andere valuta’s, schommelt op $101, wat veel lager is dan het hoogste punt van vorig jaar op $115.

Analisten – inclusief ik – denken dat de wisselkoers van het paar USD/RUB de komende weken weer zal stijgen naarmate de uitverkoop van de roebel intenser wordt.