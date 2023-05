Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Zweedse kroon deed deze week een scherpe daling toen de problemen in de vastgoedsector van het land aanhielden. Het paar USD/SEK steeg naar een hoogtepunt van 10,35, het hoogste punt sinds 2 mei van dit jaar. Het is met meer dan 2% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar.

SBB schort dividend op

Het grootste nieuws uit Zweden deze week was op Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ook wel bekend als SBB. In een verklaring kondigde het bedrijf aan dat het zijn dividenden zal opschorten in een poging om contanten te behouden terwijl de Zweedse vastgoedsector implodeert.

Het bedrijf besloot zijn uitbetalingen te verlagen nadat S&P Global zijn kredietwaardigheid had verlaagd. Het annuleerde bovendien het kapitaal verhogingsprogramma.

De vastgoedsector is een van de grootste risico’s in de Zweedse economie. Na de afgelopen tien jaar te zijn gestegen, zijn de huizenprijzen dit jaar gekelderd doordat de Riksbank de rentetarieven heeft verhoogd om de hoge inflatie het hoofd te bieden.

Er is een groot risico dat de vastgoedsector de komende jaren onder druk komt te staan, aangezien obligaties ter waarde van meer dan $40,5 miljard vervallen. Het grootste deel van deze schuld is een variabele rente, wat betekent dat deze verandert naarmate de rente stijgt. Erger nog, de huizenprijzen in Zweden zijn dit jaar met 15% gedaald, waardoor het land het slechtst presteert in Europa.

De koers van het aandeel SBB heeft de afgelopen maanden een grote uitverkoop gehad. Het is dit jaar met 70% gedaald vanaf het hoogste punt en is sinds maart 2018 naar het laagste punt gegaan. Ook zijn de aandelen de afgelopen vier opeenvolgende maanden gedaald. Ook andere vastgoedaandelen in Zweden hebben zich teruggetrokken.

Technische analyse USD/SEK

USD/SEK-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar SEK steeg toen investeerders reageerden op de aanhoudende ellende bij SBB. Het bereikte het hoogste punt sinds 2 mei van dit jaar. Het paar is boven het 23,8% Fibonacci Retracement-niveau gekomen.

Het sprong ook boven de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden terwijl de MACD boven de nullijn is gekomen. Het paar USDSEK nadert ook het belangrijkste weerstandsniveau op 10.35, het hoogste punt in de laatste week van april.

Daarom zal de koers van USD/SEK waarschijnlijk blijven stijgen, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 10,50. Een beweging onder de support op 10.26 maakt de bullish view ongeldig.