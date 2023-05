Voorspelling USD/TRY: Turkse lira wacht op het beslissende moment

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Turkse lira zet zich schrap voor grote stappen in de komende dagen, nu het land krappe verkiezingen tegemoet gaat. Het paar USD/TRY wordt verhandeld op een recordhoogte van 19,56, terwijl de GBP/TRY en EUR/TRY zijn gestegen naar respectievelijk 24,82 en 21,38.

Turkse lira wacht op de verkiezingen

Het grootste forexnieuws in de komende dagen zijn de Turkse verkiezingen, die op zondag zullen plaatsvinden. Dit worden belangrijke verkiezingen die de toekomst van de Turkse lira zullen bepalen, die de afgelopen vijf jaar met meer dan 350% is gedaald.

De ineenstorting van de Turkse lira was opzettelijk en werd veroorzaakt door de acties van de CBRT. De centrale bank, die niet onafhankelijk is, heeft de afgelopen jaren tal van besluiten genomen.

Zo heeft de CBRT de rentetarieven verlaagd van de pandemische piek van 20% naar 8%. Functionarissen van de centrale bank die een restrictiever beleid steunden, werden ontslagen.

Daarom zal een overwinning van Erdogan betekenen dat de centrale bank de onafhankelijkheid zal blijven missen, wat de lira veel lager zal drukken.

Aan de andere kant heeft Kemal Kılıçdaroğlu beloofd de onafhankelijkheid van de bank te waarborgen, wat de prijs van USD/TRY fors zal doen dalen. Een comeback van de lira zal helpen om de inflatie te verlagen, die ongeveer 48% bedraagt.

De meeste analisten denken dat het voor de oppositie moeilijk zal worden om Erdogan, die al jaren aan de macht is, te verslaan. Uit een recente peiling bleek echter dat Kemal Kılıçdaroğlu 49,3% behaalde in vergelijking met Erdogan’s 43,7%. Als deze peilingen kloppen, betekent dit dat de twee mannen later deze maand naar een tweede ronde gaan.

Voorspelling USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

Zoals hierboven weergegeven, bevindt de prijs van USD/TRY zich op het hoogste punt ooit. Het paar wordt ondersteund door het voortschrijdend gemiddelde over 25 dagen, terwijl de MACD een bearish divergentiepatroon heeft gevormd. Verder bevindt de Relative Strength Index (RSI) zich op het overboughtniveau op de wekelijkse chart.

Daarom geeft de technische analyse in dit stadium mogelijk niet de beste signalen voor de Turkse lira. Vanwege de onbetrouwbaarheid van Turkse opiniepeilers is het bovendien moeilijk te voorspellen wie de verkiezingen zal winnen. Als Erdogan wint, zal de koers van USDTRY stijgen tot boven de 20. Anderzijds, als de oppositie wint, kan de Turkse lira stijgen naar 10, waar het in december 2021 was.