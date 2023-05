Wie wil er Europese luxegoederen kopen? Het lijkt erop dat iedereen dat doet

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Europese luxegoederen staan ‘in brand’. Ondanks de economische uitdagingen van hoge inflatie en oorlog in Oost-Europa, vond de lokale luxe-industrie een manier om te schitteren in deze omgeving.

Aziatische kopers zijn wanhopig op zoek naar Europese merken. Maar ze zijn niet de enige. Amerikanen hebben zelfs het grootste aandeel, ongeveer 30% van de markt.

Luxegoederen vertegenwoordigen een verwennerij in plaats van een noodzaak. Het grootste deel van de industrie bestaat uit luxe horeca, persoonlijke luxegoederen of luxe auto’s.

De overtollige besparingen tijdens de pandemie stroomden in Europese luxegoederen. In mei 2022 werd een index van tien Europese luxebedrijven (STOXX Europe Luxury 10) gelanceerd.

Sindsdien heeft het bijna 50% rendement opgeleverd – veel meer dan STOXX Europe 600 (ongeveer 25% over dezelfde periode) of STOXX USA 900 (meestal vlak over de periode).

Het is echter geen verrassing. LVMH werd onlangs het eerste Europese bedrijf met een marktkapitalisatie van meer dan $500 miljard. Het weerspiegelt dat het kopen van Europese luxegoederen niet alleen een status is, maar ook een geweldige investering.

Het brutorendement van Brunello Cucinelli overschrijdt 100% in één jaar

De Stoxx Europe Luxury 10-index bestaat uit 10 bedrijven, zoals Ferrari, LVMH of Moncler. De grootste component is LVMH, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het best presterende bedrijf in de index.

Brunello Cucinelli (BIT:BC), zijn de brutorendementen in de afgelopen twaalf maanden bijna +120%. Het Italiaanse luxe kledingbedrijf werd opgericht in 1978 en heeft het hoofdkantoor in Corciano, Italië.

Hermes, Burberry en Christian Dior volgen met rendementen tussen de 55% en 80% in één jaar.

Niet verwonderlijk, gezien de trends in de luxe-industrie in 2022. Zo steeg de luxe horecamarkt naar EUR 191 miljard, een verdubbeling in waarde ten opzichte van 2021.

Bovendien groeide de verkoop van privéjachten en jets met 18%. Bovendien bereikte de verkoop van luxe auto’s in 2022 een nieuw record.

Kortom, iedereen lijkt Europese luxegoederen te kopen.

Hoe zit het met de aandelen?