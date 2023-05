Analyse USD/TRY: wat nu voor de kwetsbare Turkse lira?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Turkse lira bleef maandag in een ongemakkelijke kalmte toen de stemmentelling bij de laatste verkiezingen voortduurde. De wisselkoers van het paar USD/TRY handelde op 19,60, waar het de afgelopen dagen was. Deze prijs ligt enkele punten onder de recordhoogte van 19,75.

Erdogan vs Kilicdaroglu peilingen

Het grootste forexnieuws van maandag is de lopende stemmentelling in Turkije. Volgens berichten in de media laten de voorlopige cijfers zien dat het land waarschijnlijk naar een tweede ronde zal gaan omdat Erdogan en Kilicdaroglu niet 50% van de stemmen hebben behaald.

CNN meldt dat Erdogan aan de leiding staat met 49,35% van de stemmen vergeleken met Kilicdaroglu’s 45%. In een verklaring zei Kilicdaroglu dat hij verwacht de verkiezingen met 50% te winnen, terwijl Kilicdaroglu gelooft dat hij de tweede ronde zal winnen.

De prestatie van het paar USD/TRY impliceert dat traders geloven dat Erdogan zijn heerschappij van twee decennia zal verlengen. Als dit gebeurt, betekent dit dat de Turkse lira zal blijven dalen vanwege het gebrek aan onafhankelijkheid van de centrale bank van het land.

De Turkse lira is met meer dan 880% gecrasht sinds Erdogan president werd in 2014. In totaal is hij sinds 2002 met meer dan 1.200% gedaald, waardoor het een van de slechtst presterende valuta’s ter wereld is.

Als Erdogan opnieuw wint zal deze neerwaartse trend zich waarschijnlijk voortzetten, aangezien hij de status quo bij de centrale bank zal handhaven. Als er een run-off komt, wordt die gehouden op 28 mei en zal leiden tot meer consolidatie voor de Turkse lira.

Voorspelling USD/TRY

USD/TRY-grafiek door TradingView

De Turkse lira bevindt zich de afgelopen maanden in een krappe bandbreedte. Recent hing het paar USD/TRY dicht bij het hoogste punt ooit van 19,83. Op de daily chart is het pair iets boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestegen. Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar een extreem overboughtniveau van bijna 100.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen vanwege de voorsprong van Erdogan in de peilingen. Zoals ik in dit artikel schreef op vrijdag zal het paar de komende dagen waarschijnlijk stijgen tot boven de 20 als Erdogan wint. En deze resultaten laten zien dat hij dat zou kunnen.