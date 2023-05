Moet je goud kopen vanwege de toenemende kans op een recessie?

Goud handelt dicht bij zijn hoogste niveau ooit en fungeert, voor een keer sinds de COVID-19-pandemie, als een hedge tegen inflatie. Veel investeerders kochten goud toen regeringen en centrale banken geld in het financiële systeem begonnen te pompen als reactie op de pandemische schok.

Zelfs de legendarische investeerder Warren Buffett kocht aandelen in een goudbedrijf.

De vrees voor hoge inflatie werd inderdaad bewaarheid. Maar hoe hoger de inflatie steeg, des te meer daalde de goudprijs.

Het was daarom verrassend om te zien dat beleggers goud ontvluchtten op zoek naar alternatieven, zoals Bitcoin, ook wel het “digitale goud” genoemd, de echte inflatiehedge van onze tijd. Maar het bleek dat de goudprijs alleen maar aan het consolideren was voordat er een nieuwe poging werd gedaan om de hoogste niveaus ooit te bereiken.

Nu de inflatie haar hoogtepunt lijkt te hebben bereikt, stijgt goud. Bovendien, terwijl regionale banken in de Verenigde Staten worstelen en dit jaar een derde van hun waarde verloren, stegen de aandelenkoersen van goudproducenten. Beleggers wendden zich daarom weer tot goud, maar de vraag is: wat komt daarna?

Gezien de toenemende kans op een recessie lijkt goud een goede investering.

De kans op een recessie neemt toe

De Federal Reserve van de Verenigde Staten reageerde op de stijgende inflatie door het monetaire beleid aan te scherpen. Het deed het zo snel dat er een risico op een recessie bestaat – en de Fed weet het.

Maar het mandaat van de Fed, dat ook betrekking heeft op het creëren van banen en prijsstabiliteit, heeft niets te maken met het vermijden van recessies. Soms zijn recessies nodig, omdat de economie oververhit kan raken.

Volgens de Recession Probability Composite Index is de kans op een recessie groot en neemt toe. Wat betekent dit voor goud?

Hoe presteerde goud tijdens eerdere recessies?

Goud presteert beter tijdens economische recessies. Tussen 1973 en 1975 bevond de Amerikaanse economie zich in een 16 maanden durende recessie. De S&P 500-index verloor meer dan 20% van zijn waarde, terwijl de US Treasury Index met 10,1% steeg. Wat deed goud? Het steeg met 81,6%.

In 1980 leidde een zes maanden durende recessie ertoe dat goud steeg met 27,6%. Bovendien steeg goud tijdens de meest recente economische recessie, tussen 2007-2009, met 25% terwijl de S&P 500 35,6% verloor.

Triple tops houden zelden stand

Het technische plaatje ondersteunt ook hogere goudprijzen. Goud faalde in hetzelfde gebied als in 2020 en 2022, waardoor de vrees voor een drievoudig toppatroon toenam.

Goudgrafiek door TradingView

Triple toppen zijn omkeringspatronen, maar technische handelaren weten dat ze zelden stand houden op de lange termijn. Zelfs als de markt zich terugtrekt van de huidige niveaus, doet hij dat meestal alleen om “energie op te bouwen” om de horizontale weerstand te doorbreken.

Al met al ziet goud er in deze context bullish uit. De bulls zullen waarschijnlijk eventuele dips kopen.