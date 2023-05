Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Indonesische roepia steeg naar het hoogste punt sinds 27 april toen de zorgen over de Indonesische economie aanhielden. De wisselkoers van het paar USD/IDR steeg naar een hoogtepunt van 14.817, wat hoger was dan het dieptepunt van deze maand van 14.618.

Indonesische roepia trekt zich terug

De wisselkoers USD naar IDR steeg na de laatste handelsgegevens uit Indonesië. Uit gegevens van de overheid bleek dat de exportgroei in april met 29,4% terugliep na een daling met 11,6% in maart. Analisten hadden verwacht dat de export met 18,55% zou dalen. Het was de tweede achtereenvolgende maand van daling en de ergste daling sinds mei 2020.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tegelijkertijd bleef de invoer in april van dit jaar teruglopen. De invoergroei daalde in april met 22.325, na een daling met respectievelijk 6,26% en 4,32% in maart en februari. De invoergroei is de afgelopen drie maanden gekelderd.

Als gevolg hiervan nam het handelsoverschot van Indonesië in april toe tot 3,94 miljard dollar, vergeleken met de vorige 2,91 miljard dollar in maart. In totaal is het overschot van het land gedaald van $7,56 miljard in april 2022.

De wisselkoers van het paar USD/IDR is gestegen vanwege de sterke Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollarindex is in vijf weken naar het hoogste niveau gestegen. De dollarindex is gestegen van het laagste punt ooit, van $100 naar $102.

Analisten noemen verschillende redenen voor de stijgende Amerikaanse dollarindex. De belangrijkste reden is dat er een vlucht naar veiligheid is naarmate de bankencrisis escaleert. Vorige week kelderde de KRE ETF, die regionale banken volgt, de afgelopen dagen met meer dan 5%.

Technische analyse USD/IDR

USD/IDR-grafiek door TradingView

Het paar USD/IDR is gestegen van een dieptepunt van 14.615 naar een hoogtepunt van 14.804. Op de daily chart is het pair onder het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde en het belangrijkste weerstandspunt op 14.838 gezakt. Dit was een belangrijk niveau aangezien het het laagste punt was op 2 februari.

Het pair lijkt een break-and-retest-patroon door te voeren, wat meestal een teken is van een bearish voortzetting. Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het neutrale punt. Daarom is de kans groot dat de wisselkoers van USD naar IDR de bearish trend zal hervatten, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 14.670.