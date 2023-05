USD/THB: implicaties van de verkiezingsschok in Thailand voor de Thaise baht

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Thaise baht steeg bescheiden na de laatste verkiezingen in Thailand. Het paar USD/THB zakte naar 33,83, een paar punten onder het hoogste punt van vorige week van 34. Toch heerst er een ongemakkelijke kalmte nadat de kiezers een verassing hadden voor het bestaande militaire bewind in het land.

Verkiezingsuitslag Thailand

Thailand hield verkiezingen waarbij pro-democratische partijen tegenover militair bewind stonden. Pro-democratische oppositiepartijen wonnen met een indrukwekkende voorsprong en stuurden een berisping naar het leger. De partij Move Forward leidde de stemming en werd gevolgd door de partok Pheu Thai, geleid door Paetongtrn Shinawatra.

Aan de andere kant ontvingen partijen die banden hadden met het leger, zoals de partij United Thai Nation, ongeveer 12% van de stemmen. De partij Palang Pracharath kreeg slechts 10% van de stemmen.

Hoewel de uitkomst positief was, brengt het grote risico’s met zich mee voor de Thaise economie, wat verklaart waarom de BHT een beetje ongemakkelijk was. Ten eerste heeft Thai de afgelopen jaren verschillende militaire staatsgrepen meegemaakt. Als zodanig kan een nieuwe militaire staatsgreep in de komende jaren of maanden niet worden uitgesloten.

Het leger heeft een sterke stem in de Thaise economie. Zoals ik in dit artikel schreef, geeft de grondwet de militairen de rol om de senaat te selecteren, die ongeveer 250 leden telt. De Senaat stemt samen met het gekozen parlement met 500 zetels.

Daarom zou het beleid van Move Forward om het leger en de monarchie te hervormen tot grote problemen in de regering kunnen leiden.

Het andere risico voor de Thaise Baht is dat overheden die winnen door een aardverschuiving de neiging hebben om teleur te stellen vanwege de extreem hoge verwachtingen. We hebben dit in verschillende landen gezien, waaronder de Verenigde Staten, waar de goedkeuringsscore van Joe Biden historisch laag is.

Technische analyse USD/THB

USD/THB-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar THB iets terugliep na de uitkomst van de Thaise verkiezingen. Het bewoog naar een dieptepunt van 33,71 en verminderde vervolgens een aantal van die winsten. Het consolideert ook op het voortschrijdend gemiddelde over 25 perioden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren naar beneden zijn geduwd.

Daarom zal het paar USD/THB op korte termijn waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op 33,50. Het zal dan terugveren als de realiteit van de toekomst van Thai zichtbaar wordt. Als dit gebeurt, zal het pair tegen het einde van de maand waarschijnlijk naar 34,50 gaan.