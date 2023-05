2 redenen om USD/JPY te kopen ondanks stijgende lokale prijsniveaus

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Ik heb dit jaar uitgebreid geschreven over de Japanse yen (JPY) en waarom deze een bearish trend vertoont. Dit is het laatste artikel, net nadat de Bank of Japan haar laatste monetaire-beleidsbeslissing aankondigde.

Veel handelaren beschouwen het als onvermijdelijk dat de Bank of Japan uiteindelijk haar monetaire beleidskoers zal wijzigen. Na een zeer soepel beleid zal de tijd komen dat de Bank of Japan andere centrale banken volgt bij het verkrappen van het monetaire beleid.

Ook in Japan loopt de inflatie immers op. Zo bleek uit de recente opiniepeiling over de mening en het gedrag van het grote publiek dat 94,5% van de respondenten van mening is dat de prijsniveaus zijn gestegen.

Zo waren de voedselprijzen in maart 2023 hoger dan in september en maart 2022. Hetzelfde geldt voor uit eten gaan of dagelijkse benodigdheden.

Ondanks aanwijzingen van stijgende lokale prijsniveaus, is het echter onwaarschijnlijk dat de JPY bearish trend zal veranderen. Dat geldt in het bijzonder voor de USD/JPY om ten minste twee redenen:

Segment 65+ jaar groeit

Divergentie van het monetair beleid

Meer Japanners worden ouder dan 65 jaar, ondanks toekomstige bevolkingsafname

Een van de redenen waarom de JPY zich in een langdurige bearish trend bevindt, is demografie. De Japanse bevolking zal naar verwachting dalen tot 87 miljoen in 2070, en het meest opvallende is dat mensen van 65 jaar en ouder 38,7% van de bevolking zullen uitmaken.

Het probleem met deze statistiek is dat ouderen niet zoveel geld uitgeven als jongeren. Hoe ouder we worden, hoe voorzichtiger we zijn met financiën – het is een feit.

Daarom moeten de uitgaven stijgen om de inflatie te laten stijgen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de uitgaven zullen toenemen zoals de Bank of Japan wenst, dus het zal moeilijk zijn om het beleid aan te scherpen.

Divergentie van het monetair beleid

De Federal Reserve van de Verenigde Staten en de Bank of Japan volgen uiteenlopende wegen. De eerstgenoemde verhoogde het fondstarief tot boven de 5%; de laatste versoepelt nog steeds het monetaire beleid door een strak controlesysteem voor de rentecurve te hanteren.

Stel nu dat de Fed dit jaar besluit de rente te verlagen. Het zal dit alleen doen als de inflatie daalt tot de doelstelling van 2%.

Maar als dat gebeurt, betekent dit dat de inflatie in Japan ook zal afnemen, omdat de Verenigde Staten als grootste economie ter wereld inflatie/desinflatie wereldwijd exporteren. Daarom zal de Bank of Japan geen ruimte hebben om de rente te verhogen, maar zal ze waarschijnlijk nog wat meer moeten versoepelen.

Samengevat, elke sterkte van de JPY moet als tijdelijk worden beschouwd, aangezien de kans groter is dat er meer zwakte is. Vooral de USD/JPY ziet er bullish uit op de middellange en lange termijn.