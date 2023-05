Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van LVMH heeft het afgelopen decennium een sterke bullish trend doorgemaakt, waardoor het het 11e grootste bedrijf ter wereld is geworden. Het is het grootste bedrijf van Europa. Het aandeel is de afgelopen 12 maanden met meer dan 50% gestegen.

Onder de oppervlakte presteert Hermes echter beter dan LVMH en andere bedrijven in luxe goederen, zoals Kering en Richemont. Het is de afgelopen 12 maanden met meer dan 80% gestegen. Hermes is het 40e grootste bedrijf ter wereld met een marktkapitalisatie van meer dan $221 miljard. Onderstaande grafiek laat zien dat de aandelen van Hermes het de afgelopen 5 jaar beter hebben gedaan dan LVMH.

Groei van Hermes zet door

Hermes en LVMH zijn twee van de grootste bedrijven in luxe goederen ter wereld. Het belangrijkste verschil is dat LVMH breder is, met meer dan 70 bedrijven. LVMH is actief in onder andere de luxe scheepsbouw, horloges, kleding, wijn en gedistilleerde dranken.

Hermes heeft daarentegen minder merken in zijn ecosysteem. Uit de meest recente resultaten bleek dat het met de meeste zaken goed gaat. De omzet uit confectiekleding en accessoires steeg in het eerste kwartaal met 34%. Het werd gevolgd door de zijde- en textielinkomsten die met 20% stegen, terwijl de inkomsten uit horloges met 25% stegen.

Verder stegen de parfum- en beauty inkomsten met 7%, terwijl andere Hermes Business Lines met 28% stegen. Geografisch gezien was Japan de beste regio, aangezien de omzet met 26% steeg. Het werd gevolgd door 23% in Azië en Frankrijk en Amerika, waar de omzet daalde met 19% en 21%.

Analisten verwachten dat het bedrijf het dit jaar goed zal doen, daarbij gesteund door China, de grootste afnemer van luxegoederen. Toch zijn er zorgen of de huidige waardering van Hermes de groei ondersteunt. Gegevens verzameld door Investing laten zien dat Hermes een K/W-veelvoud van 61 heeft in vergelijking met LVMH’s 31.

Koersvoorspelling Hermes

Hermes-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Hermes in een sterke bullish trend zit en momenteel op het belangrijkste weerstandspunt zit met €2.000. De aandelen zitten boven het belangrijkste weerstandspunt op €1.766, het hoogste punt op 3 februari.

Ze blijven boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden. Er zijn ook tekenen dat de bullish trend afneemt op het weerstandsniveau van €2.000. Daarom zal het aandeel zich de komende dagen terugtrekken, aangezien kopers de belangrijkste steun richten op €1.900. Toch zal de bullish trend zich voortzetten zolang de prijs boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde ligt.