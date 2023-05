Topix-index verslaat Nikkei 225 terwijl deze stijgt naar een hoogste punt in 3 decennia

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Topix- en Nifty 50-indices stegen naar het hoogste niveau in jaren toen buitenlandse investeerders naar Japanse aandelen trokken. Topix steeg naar een hoogtepunt van ¥2.127, het hoogste punt in 33 jaar. Het is dit jaar met meer dan 14,25% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. De index is met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022. De Nikkei 225-index steeg naar ¥29.873, 21% boven de dieptepunten van 2022.

Instroom van buitenlandse investeerders

De Topix-index is een van de grootste indices in Japan. Het is een index die de 100 grootste bedrijven in Japan volgt. De Nikkei 225-index daarentegen volgt de 225 grootste bedrijven in het land.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De Topix-index deed het de afgelopen maanden goed, doordat buitenlandse investeerders de aandelen van het land kopen. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste heeft Warren Buffett de afgelopen jaren in Japanse aandelen geïnvesteerd. Hij bezit enorme belangen in de vijf handelsbedrijven zoals Marubeni, Mitsui en Itochu.

Ten tweede stegen de indices toen investeerders in veiligheid kwamen terwijl westerse bedrijven onder druk kwamen te staan. Zo zijn banken als First Republic, Credit Suisse en Silicon Valley Bank de afgelopen maanden geïmplodeerd. Japan wordt ook gezien als een betere keuze ten opzichte van Chinese aandelen, die over het algemeen zeer volatiel zijn.

Er zijn nog andere redenen waarom de indices Topix en Nikkei 225 omhoog zijn gegaan. Zo zijn er tekenen dat de looninflatie in Japan aan het stijgen is. Analisten verwachten dat de Bank of Japan de komende maanden haar versoepelende toon zal aanhouden.

Renesa is het best presterende aandeel in de Topix-index na een stijging van 71% dit jaar. Oriental Land, Asahi Group, Mitsubishi Electric, Keyence, Daikin Industries en Marubeni Corp waren dit jaar de best presterende aandelen in de index. Aan de andere kant presteerden Ono Pharmaceutical, Dai-Ichi Life, Softbank, Resona Holdings en Sumitomo Metal het slechtst in de index.

Voorspelling Topix-index

Topix-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de Topix-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Het is gestegen tot boven het belangrijkste weerstandspunt op ¥2.071, het hoogste punt op 9 maart. De index is gestegen tot boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

Tegelijkertijd stegen de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator boven het overboughtniveau. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op ¥2.300.