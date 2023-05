Voorspelling USD/CNH en USD/CNY nu herstel Chinese economie hapert

May 16, 2023

De wisselkoers van het paar USD/CNH steeg na de relatief zwakker dan verwachte economische cijfers in China. Het paar steeg naar 6.978, wat dicht bij het hoogste punt sinds maart van dit jaar was. Hetzelfde geldt voor USD/CNY, dat steeg tot 6,96. De onshore CNY en offshore CNH zijn met meer dan 2% gestegen ten opzichte van het laagste punt in maart.

Groei in China stokt

Een belangrijk thema onder marktdeelnemers eerder dit jaar was dat de Chinese economie dit jaar in hoog tempo zou groeien. Terwijl de economie zich herstelt, is de groei sneller dan eerder verwacht.

Gegevens verzameld door het Nationaal Bureau voor de Statistiek toonden aan dat de investeringen in vaste activa in april met 4,7% zijn gestegen, minder dan de gemiddelde schatting van 5,5%.

Evenzo steeg de industriële productie in april met 5,6%, lager dan de verwachte 10,9%. Dit is een belangrijk cijfer aangezien China in de eerste plaats een industrieland is. De productie steeg met slechts 3,6% op jaarbasis.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de verkopen in de detailhandel in China met 18,4% zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder en met 8,46% ten opzichte van maart. Analisten verwachtten een veel sneller herstel van de detailhandelsverkopen, geholpen door zowel binnenlandse als toeristische aankopen. De jaar-op-jaarcijfers stegen met dubbele cijfers als gevolg van de lockdowns van vorig jaar.

Het werkloosheidspercentage in China blijft substantieel hoog, zelfs nadat het in april daalde van 5,3% naar 5,3%. Als deze trend doorzet, zal China dit jaar dus waarschijnlijk langzamer groeien dan de geplande 5%.

Er zijn tal van risico’s voor China. De vastgoedsector die de afgelopen jaren de groei ondersteunde, kruipt bijvoorbeeld gewoon door. Evenzo wordt het land geconfronteerd met sterke concurrentie in de productiesector. Vorige week nog toonden gegevens aan dat de Chinese consumenten- en producenteninflatie terugviel tot het laagste niveau in twee jaar.

Technische analyse USD/CNH

USD/CNH-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar CNH steeg dinsdag naar 6,967 na de laatste economische gegevens uit China. Het slaagde erin om boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op 6.9650, het hoogste punt op 1 mei. Verder is het pair boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gesprongen.

Het 6.9650-niveau was de bovenkant van het cup- en handvatpatroon, wat meestal een bullish teken is. Daarom is de kans groot dat de prijs van USD/CNH zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op 7.000. Als dit gebeurt, zal het paar USD/CNY ook stijgen vanwege de nauwe correlatie.