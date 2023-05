Nio aandelenkoers is 88% gedaald vanaf hoogtepunt: kopen als dit gebeurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) bevindt zich in een vrije val na een piek van $66,95 in januari 2021. Nu worden de aandelen verhandeld tegen $7,91, wat betekent dat het met meer dan 88% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit. Het aandeel is dit jaar met 17% gedaald, wat betekent dat het slechter presteerde dan bedrijven als Xpeng en Li Auto.

Nio maakt zich zorgen over de groei

De koers van het aandeel Nio is gedaald ondanks de omzetgroei van het bedrijf. De jaarlijkse omzet steeg van meer dan $719 miljoen in 2018 naar meer dan $7,14 miljard in 2022. Dit maakt het een van de best presterende Chinese bedrijven in deze periode. Analisten verwachten dat de omzet in 2025 zal stijgen tot meer dan $21 miljard.

Ondanks deze omzetgroei is Nio een geldverbrandende machine geweest, aangezien de jaarlijkse verliezen zijn gestegen van $506 miljoen in 2016 tot meer dan $2,11 miljard in 2022. Analisten zijn van mening dat het bedrijf tot 2025 geld zal blijven bloeden.

Nio staat, net als andere bedrijven in de branche, voor tal van uitdagingen. De belangrijkste uitdaging in de branche is de toenemende concurrentie in de branche. Uit gegevens blijkt dat er nu meer dan 90 EV- merken in China zijn. Een klein aantal van deze bedrijven zijn gigantische bedrijven met bekende merken als BMW, Tesla, VW, Li Auto en Xpeng.

Daarom is de kans groot dat de markt in de toekomst druk zal worden. We zien dit nu al, vooral met de zwakke leveringen in april toen het bedrijf in de loop van de maand 6.658 auto’s afleverde.

De andere uitdaging voor Nio en zijn aandeel is de internationale groei. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het zal uitbreiden naar enkele Europese markten. Ik denk dat het bedrijf moeite zou kunnen hebben om te concurreren op sommige van deze markten, die worden gedomineerd door Europese automerken zoals Stellantis en VW.

Voorspelling van de aandelenkoers van Nio

NIO-grafiek door TradingView

De koers van het aandeel Nio heeft de afgelopen maanden een sterke vrije val doorgemaakt. Tijdens deze daling zijn de aandelen onder de 25-weekse en 50-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gedoken. De Awesome Oscillator is onder het neutrale niveau gekomen.

Verder worden de aandelen ondersteund bij de belangrijkste ondersteuning op $7,62, het laagste niveau dit jaar. Daarom is er in dit stadium, op basis van trendvolgende principes, een kans dat het aandeel zal blijven dalen. Ik kan alleen maar aanraden om Nio in te kopen als de koers boven het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde van $14 komt. Deze prijs valt samen met het hoogste punt op 5 december.