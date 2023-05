Prijs van het aandeel IWG kan profiteren als WeWork aandelen imploderen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van WeWork (NYSE: WE) is tot een dieptepunt gecrasht omdat de zorgen over het bedrijf aanhouden. Het is een penny stock geworden met een waarde van $805 miljoen, veel lager dan het hoogste punt ooit van meer dan $45 miljard. De aandelenkoers van IWG (LON: IWG) daalde daarentegen tot 147 pence, 68% onder het hoogste punt ooit, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $1,7 miljard opleverde.

IWG versus WeWork- aandelenkoersgrafiek

De ineenstorting van WeWork

WeWork heeft een van de grootste uit de gratie geraakt ter wereld. Op zijn hoogtepunt werd het bedrijf gewaardeerd op meer dan $45 miljard, groter dan de IWG, voorheen bekend als Regus. De twee bedrijven bieden flexibele werkplekken aan particulieren en bedrijven.

De zaken van WeWork doen het relatief goed. Resultaten die deze maand werden gepubliceerd, toonden aan dat de omzet met 11% steeg tot $849 miljoen. Deze omzetgroei werd geholpen door zowel gebruikersgroei als een sterkere euro en pond. Het verwacht ook dat de omzet tussen de $840 miljoen en $865 miljoen zal liggen.

Hoewel de zaken van WeWork het goed doen, is het ook een geldverbrandingsoven. Het bedrijf verbrandde miljoenen dollars dankzij de betaling van jaarlijkse bonussen en rentebetalingen. De contante en kortetermijninvesteringen daalden van meer dan $287 miljoen in december 2022 tot $224 miljoen.

Tegelijkertijd steeg de te betalen rekening van meer dan $393 miljoen naar meer dan $495 miljoen. De langetermijnschuld steeg van $3,2 miljard naar meer dan $3,57 miljard.

Als deze trend zich voortzet, bestaat de kans dat het bedrijf zonder geld komt te zitten, tenzij er iets gebeurt. Erger nog, Softbank heeft al gezorgd voor wat volgens mij de laatste reddingslijn voor het bedrijf is.

IWG zou kunnen profiteren als WeWork implodeert

IWG is de grootste concurrent van WeWork. Het is al vele jaren actief in de branche sinds Regus in 1989 werd opgericht. Het bedrijf heeft ook vestigingen in belangrijke markten en relaties met enkele van de grootste bedrijven ter wereld.

Het belangrijkste is dat IWG in een betere financiële positie verkeert dan Regus. De contante en kortetermijninvesteringen zijn gestegen van $105 miljoen naar meer dan $194 miljoen. Tegelijkertijd is de totale schuld minder dan $1 miljard. Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van IWG in het eerste kwartaal met 25% is gestegen tot £765 miljoen.

Naast de waarschijnlijke ineenstorting van WeWork zou het bedrijf kunnen profiteren van de huidige macro-economische omgeving. Veel bedrijven omarmen bijvoorbeeld het hybride werkmodel. Ook biedt de ineenstorting van commercieel vastgoed het bedrijf een goede gelegenheid om opnieuw over contracten te onderhandelen.