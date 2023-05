“Sell in May and Go Away?” Dit is wat crypto experts zeggen

Nu de prijs van Bitcoin worstelt om momentum en de cryptocurrency-industrie nog steeds navigeert door de impact van een meedogenloze bearmarkt, vragen veel investeerders en handelaren zich af of ze “in mei moeten verkopen en weggaan”.

In het kort: ‘verkopen in mei’ is een strategie die is gebaseerd op het idee dat de aandelenmarkt historisch gezien ondermaats presteerde in de zomermaanden voordat ze in november en tegen het einde van het jaar een rally maakte. De vraag die veel cryptohandelaren stellen is of deze aanpak wel werkt in crypto.

Twee experts van twee toonaangevende cryptobeurzen: Gracy Chen, Managing Director van Bitget, en Robert Quartly-Janeiro, Chief Strategy Officer van Bitrue, deelden hun inzichten.

Werkt de ‘Sell in May’-strategie in crypto?

De strategie “Sell in May and Go Away” wordt breed gedragen in de bredere traditionele activaklassen, waaronder aandelen, obligaties en grondstoffen. Het heeft de afgelopen jaren ook aan populariteit gewonnen onder investeerders in de cryptomarkt vanwege de groeiende populariteit van de sector en het potentieel voor aanzienlijke winsten of verliezen.

Chen en Quartly-Janeiro zijn het er beiden over eens dat de ‘Sell in May’ strategie geen zekerheid is in crypto. Chen zegt dat de Web3-industrie voortdurend aan het innoveren is, waardoor het moeilijk is om de marktprestaties te voorspellen. Ze legt uit waarom:

“Professionele handelaren moeten constant de laatste ontwikkelingen in de branche volgen om voorop te blijven lopen. Web3-technologie evolueert voortdurend, waardoor nieuwe handelsmogelijkheden ontstaan die gemist kunnen worden als ze niet actief worden gevolgd.”

Chen wijst ook op het kortetermijnperspectief als een andere reden waarom de “Sell in May and Go Away” benadering mogelijk niet werkt in crypto. Om dit te beoordelen, stelt ze voor dat investeerders de dagelijkse historische volatiliteit van Bictcoin en Nasdaq (NDX) vergelijken. Met BTC schommelde de dagelijkse HV historisch gezien rond de 60, terwijl de Nasdaq-index rond de 25 lag.

Het betekent dat de hogere volatiliteit van cryptocurrency gepaard gaat met het potentieel voor een hoger rendement in termen van handelswinsten op korte termijn in vergelijking met de NDX. Het is de reden waarom experts denken dat de strategie “Sell in May” misschien niet zo effectief is als het gaat om de Web3-industrie, voegde de Bitget-exec eraan toe.

Quartly-Janeiro voegt eraan toe dat de “Sell in May and Go Away”-strategie in crypto geen effectiviteit heeft en “niet consistent is”. Hij wijst op inzichten uit uitwisselingsgegevens over de historische prestaties van Bitcoin als bewijs hiervan.

In mei 2019 werd Bitcoin bijvoorbeeld verhandeld tegen ongeveer $5.500. Terwijl de traditionele markten het tijdens de zomer moeilijk hadden, steeg de prijs van BTC echter met meer dan 90% om in september boven de $10.000 te handelen.

De cryptocurrency steeg ook tussen mei 2020 en oktober 2020. Natuurlijk daalde Bitcoin tussen mei 2018 en september 2018 met 28% (van ongeveer $9.000 naar ongeveer $3.800). Het was echter tussen mei en november 2017 gestegen van $1.700 naar bijna $8.000, wat de inconsistentie benadrukte.

Waarom geloven mensen in de strategie ‘Sell in May’?

Chen zegt dat dit komt omdat de strategie al vele jaren werkt in traditionele markten. De Europese en Amerikaanse markten hebben in het verleden zwakkere prestaties neergezet tijdens de zomer, met een afname van de handelsvolumes naarmate investeerders en handelaren hun spullen inpakken voor vakanties.

Quartly-Janeiro voegt eraan toe dat de strategie ook aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die het risico van marktvolatiliteit tijdens de zomermaanden willen vermijden.

Daarom verkopen ze hun aandelen in mei met als doel de winst te herinvesteren in november, wanneer de markten historisch gezien sterker presteren. De Bitrue CSO legde uit dat factoren die dit gedrag beïnvloeden onder meer seizoensgebonden schommelingen in consumentenbestedingen, bedrijfswinsten en beleggerssentiment zijn.

2022 was een meedogenloos jaar voor crypto. Verandert dit iets?

De gebeurtenissen van 2022 hebben ongetwijfeld invloed gehad op de cryptomarkt, zeggen zowel Chen als Quartly-Janeiro. De ondergang van LUNA, Three Arrows Capital en de faillissementen van Voyager, Celsius en FTX (lees hier wat er gebeurde) hebben het vertrouwen van investeerders aangetast. Met prijzen die kelderden terwijl het sentiment tijdens de ineenstorting wegzakte, verloor de cryptomarkt meer dan $2 biljoen aan marktkapitalisatie.

Wat betekent dit voor de markt? Chen zegt dat de negatieve impact van de turbulentie ervoor zorgde dat institutionele beleggers crypto-enmass verlieten. Als zodanig zal de sector waarschijnlijk nog een tijdje in een omgeving met liquiditeitsproblemen blijven. Chen zei:

“Desondanks hebben veel financiële reuzen besloten om hun diensten uit te breiden naar de cryptocurrency-ruimte, wat een pad zou kunnen creëren voor institutionele fondsen om opnieuw de cryptomarkt te betreden, op voorwaarde dat er gunstige macro-economische omstandigheden zijn.”

Volgens Quartly-Janeiro was 2022 een turbulent jaar voor crypto, met hoogte- en dieptepunten, waaronder een aantal grote hacks en marktvolatiliteit.

Over welke observaties crypto kan trekken uit de evens van 2022 en uit de hele markt, legde hij uit:

“Ten eerste is het duidelijk dat de crypto-industrie niet geïsoleerd is van macro-economische factoren, zoals renteverhogingen door de Federal Reserve, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor cryptomarkten. Ten tweede kan buitensporige hefboomwerking leiden tot besmetting, waardoor een domino-effect ontstaat dat meerdere instellingen en markten treft. Ten derde, hoewel gedecentraliseerde financiering (DeFi) veerkracht heeft getoond, is continue economische en technische auditing noodzakelijk om de veiligheid van klantgelden te waarborgen en smart contract breuken te voorkomen.

Volgens hem kan de duurzaamheid van crypto niet berusten op louter prijsspeculatie; het is nodig ervoor te zorgen dat projecten real-world utility en waarde opleveren.

Moet je verkopen of hodl?

Uiteindelijk is het aan individuele investeerders als het gaat om de ‘Sell in May and Go Away’-strategie, meenden Chen en Quartly-Janeiro. Ze bevelen aan dat het misschien het beste is voor beleggers om hun eigen onderzoek te doen, waarbij ze de aanpak volgen die zij geschikt achten voor hun beleggingsdoelen.