Tether zal 15% van zijn winst besteden aan de aankoop van Bitcoin

Het laatste nieuws over Tether is dat het bedrijf achter de toonaangevende stablecoin op de markt USDT, een deel van de winst wil besteden aan het kopen van Bitcoin.

De “investeringsstrategie [is] gericht op het verder versterken van zijn reservesportfolio”, zei Tether in een persbericht dat woensdag werd gepubliceerd. Volgens de aankondiging zullen de Bitcoin aankopen deze maand starten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tether probeert reserves te diversifiëren en te versterken

De reserves van Tether omvatten vanaf maart van dit jaar $1,5 miljard aan BTC, en de nieuwe aankopen zijn gericht op het versterken en diversifiëren van deze reserves. Tether kondigde in oktober 2022 aan dat het commercial paper uit zijn reserves tot nul had teruggebracht. In plaats daarvan verhoogde het de investeringen in Amerikaans schatkistpapier, omdat het er naar uitzag dat de 1:1-steun van USDT aan de USD de veiligste reserves had.

Paolo Ardoino, de CTO van Tether, merkte in een verklaring op dat de beslissing om in BTC te investeren te danken is aan de “kracht en het potentieel als investeringsactivum” van de benchmark-cryptocurrency.

Hij wees op de veerkracht van Bitcoin en het feit dat het “digitale goud” nu wordt gezien als een waardeopslag voor de lange termijn. Afgezien daarvan heeft het een aanzienlijk groeipotentieel laten zien, met fundamentele factoren zoals beperkt aanbod, gedecentraliseerd karakter en wijdverbreide acceptatie, waardoor het wordt gepositioneerd als een investeringsmiddel bij uitstek voor een groeiend aantal institutionele en particuliere beleggers.

Ardoino gaf verder commentaar op de BTC-beweging van Tether en merkte op:

“Onze investering in Bitcoin is niet alleen een manier om de prestaties van onze portefeuille te verbeteren, maar het is ook een methode om ons af te stemmen op een transformatieve technologie die het potentieel heeft om de manier waarop we zaken doen en ons leven leiden, opnieuw vorm te geven.”

Hoewel het bedrijf tot 15% van zijn winst zal toewijzen aan reguliere aankopen van BTC, zal het totale Bitcoin-bezit in USDT-reserves niet groter worden dan het aandeelhouderskapitaal van de emittent van stablecoin. Tether zal zijn Bitcoin ook niet bewaren bij een derde partij., maar neem de controle over zijn bezit als onderdeel van de filosofie van “Niet uw sleutels, niet uw bitcoin.“