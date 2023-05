Maïsprijs voorbij ‘point of no return’ na graandeal Rusland

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De maïsprijzen zijn gecrasht tot het laagste niveau sinds december 2021 nadat Rusland instemde de graandeal te verlengen. Gegevens van TradingView laten zien dat de prijs van maïs zakte naar een dieptepunt van $5,72, waarmee de zwakke prestatie van dit jaar werd voortgezet. Evenzo zakte het nauwlettend in de gaten gehouden Teucrium Corn Fund (CORN) naar een dieptepunt van $22,20, zo’n 27% onder het hoogste niveau in 2022.

Rusland verlengt graandeal met Oekraïne

Een van de grootste punten van het goederennieuws deze week nam Rusland het besluit om de graandeal voor Oekraïne aan de Zwarte Zee met nog eens twee maanden te verlengen. De aankondiging betekent nu dat Oekraïne goederen via de Zwarte Zee kan verschepen.

Oekraïne en Rusland zijn enkele van de belangrijkste landen in de graanindustrie. Uit gegevens blijkt dat Oekraïne de op drie na grootste maïsexporteur ter wereld is, na de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. Rusland staat op de zevende plaats.

Daarom denken analisten dat de wereld dit jaar goed van maïs zal worden voorzien. Zoals ik in mijn artikel schreef over tarwe is de verlenging van de graanexport overeenkomst in het belang van Rusland, dat grote hoeveelheden daarvan in voorraad heeft.

Verder wordt verwacht dat veel maïsplantende landen dit jaar een gemengde oogst zullen hebben vanwege de weersomstandigheden. Argentinië, wiens valuta keldert, zal naar verwachting lagere opbrengst hebben vanwege de hitte in maart. Hetzelfde geldt voor Europa, Servië en Uruguay. Anderzijds wordt verwacht dat Rusland dit jaar een hogere opbrengst zal hebben. In het rapport van WASDE staat:

“De eindvoorraden van buitenlandse maïs zijn lager, voornamelijk als gevolg van dalingen voor Oekraïne, de EU, Mexico en Servië, die gedeeltelijk worden gecompenseerd door stijgingen voor Rusland en Brazilië. De wereldwijde eindvoorraden maïs zijn met 295,3 miljoen ton 1,1 miljoen lager dan vorige maand.”

Voorspelling maïsprijs

Maïs is de afgelopen maanden sterk in de uitverkoop geweest. Op woensdag kwam de prijs onder de $5,8, wat ik beschouw als het “point of no return”. Het was de laagste swing in juni 2022.

Maïs zakte ook onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen, terwijl de Awesome Oscillator onder het neutrale punt kwam. De Relative Strength Index (RSI) is dichter bij het oversold-niveau gezakt.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor maïs lager, met het volgende niveau om in de gaten te houden $5, ongeveer 12% onder het huidige niveau. Een daling naar $4,5 kan daarna niet worden uitgesloten.