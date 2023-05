Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Walmart Inc (NYSE: WMT) opende vanmorgen in het groen na beter dan verwachte resultaten voor het fiscale eerste kwartaal te hebben gerapporteerd.

Walmart aandelen stijgen bij verbeterde vooruitzichten

De aandelen zijn ook gestegen omdat de grootwinkelketen zijn vooruitzichten voor het volledige jaar heeft verhoogd.

Walmart verwacht nu $6,10 tot $6,20 per aandeel aan aangepaste winst per aandeel versus analisten op $6,14 per aandeel. Op CNBC’s “Squawk Box” zei DCLA’s Sarat Sethi:

“Supermarkten doen het goed. Consumenten geven meer geld uit aan boodschappen, minder aan kleding. Walmart doet het heel goed met e-commerce; ze nemen actief deel aan die markt. Ze proberen de marges te vergroten met behulp van technologie.“

De vooruitzichten voor het huidige kwartaal kwamen echter in de buurt van de schattingen van Street. Vergeleken met het dieptepunt van het jaar tot nu toe, is het aandeel Walmart nu iets meer dan 10% gestegen.

Walmart winstmomentopname Q1

Inkomsten $1,67 miljard tegenover $2,05 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde van 74 cent naar 62 cent

Aangepaste EPS gedrukt op $1,47 volgens het persbericht

De omzet steeg met 7,6% op jaarbasis tot $152,30 miljard

Consensus was $1,32 per aandeel op $148,94 miljard omzet

eCommerce en Sam’s Club verkopen stegen met 26% en 4,5%

Zijn Walmart aandelen het waard om te kopen?

Andere opmerkelijke cijfers in het winstrapport zijn de verkopen van Walmart US en Walmart International, die respectievelijk met 7,2% en 12% stegen, beide boven verwachting. Sarat Sethi:

“Op dit moment is het moeilijk om de verkoop in dezelfde winkel te laten groeien omdat er zoveel prijzen zijn ingebed. Dus ik denk dat je in de detailhandel nu heel voorzichtig moet zijn, want het gemakkelijke geld is al verdiend.“

TJX, voegde hij eraan toe, is misschien een betere naam om in de winkelruimte te spelen, ook al heeft Wall Street nog steeds een consensus “overweight”-rating op de Walmart aandelen.

De retailgigant verbeterde zijn bedrijfsmarge met zo’n 30 basispunten tot 4,1%, terwijl de bedrijfskosten in het onlangs afgesloten kwartaal met 7,2% stegen (minder dan de omzet).