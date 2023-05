Inkomsten Deere Q2: ‘landbouwsector zal lange tijd een groeiverhaal blijven’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Deere & Company (NYSE: DE) zijn vanochtend omhoog gegaan nadat de fabrikant van de apparatuur zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal had gerapporteerd, die ruimschoots hoger waren dan de schattingen van Street.

Deere legt verhoogde geleiding aan

Beleggers juichen ook omdat de industriële gigant een “gezonde vraag” noemde en ook zijn vooruitzichten voor het nettoresultaat voor het volledige jaar verhoogde.

Deere roept nu op om zijn netto-inkomen te laten dalen tussen $9,25 miljard en $9,50 miljard. Op CNBC’s “The Exchange” zei Boris Schlossberg van BK Asset Management:

Ik houd wel [van de aandelen]. Ze zijn leider in de landbouwruimte. Landbouw zal nog heel lang een groeiverhaal zijn. Het belangrijkste is dat ze het operationeel heel goed doen.

Wall Street heeft momenteel ook een ‘overweight’-advies op dit industriële aandeel.

Deere winstmomentopname Q2

De nettowinst bedroeg $2,86 miljard tegenover $2,10 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook aanzienlijk, van $6,81 naar $9,65

De omzet steeg met 30% tot $17,39 miljard volgens het persbericht over de inkomsten

FactSet-consensus was $8,58 per aandeel op $14,89 miljard aan inkomsten

De verkoopkosten stegen met ongeveer 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar

Verkoop van individuele bedrijfssegmenten

De omzet van alle drie de segmenten: Productie & Precisielandbouw, Kleine Landbouw en Graszoden, Bouw & Bosbouw lag ver boven vorig jaar en overtrof de verwachtingen. Schlossberg voegde toe:

Ze voegen zoveel waarde toe aan hun producten via software, via AI, waarvan ik denk dat het in de toekomst een zeer krachtig iets zal zijn. Ze zullen veel meer inkomsten met hoge marges verzamelen.

Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, is het aandeel Deere op het moment van schrijven ongeveer 15% gedaald. Deere had in februari ook de vooruitzichten verhoogd toen het zijn Q1-resultaten publiceerde.