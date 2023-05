John Allan – voorzitter van Tesco PLC (LON: TSCO) zal aftreden tijdens de jaarlijkse vergadering van het bedrijf met de investeerders op 16 juni, bevestigde de supermarktketen vrijdag.

Allan ontkent beschuldigingen van wangedrag

De aankondiging komt slechts enkele dagen nadat een rapport uitkwam waarin stond dat vier vrouwen Allan hebben beschuldigd van ongepast gedrag.

Allan heeft drie van deze beweringen krachtig ontkend en verontschuldigde zich voor de vierde, een opmerking die hij maakte over het uiterlijk van een vrouwelijk lid van het CBI-personeel.

Desalniettemin zei Tesco vandaag dat zijn ambtstermijn binnenkort zou eindigen. Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat de multinationale detailhandelaar zei dat zijn winst vóór belastingen in fiscaal 2023 was gehalveerd.

Tesco aandelen zijn nog steeds meer dan 15% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Byron Grote als interim-voorzitter

Tesco PLC bevestigde ook dat het al is begonnen met het vinden van een opvolger en dat er binnenkort een naam bekend zal worden gemaakt.

In de tussentijd zal Byron Grote, de Senior Independent Director, de rol van interim-voorzitter op zich nemen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. In een reactie op de ontwikkeling van vandaag zei Grote:

“Hoewel we geen klachten hebben ontvangen over het gedrag van John en geen wangedrag hebben vastgesteld, dreigen deze beschuldigingen een afleiding te worden voor Tesco.“

Allan is sinds 2015 de voorzitter van de supermarktketen. Wall Street heeft een consensus “overweight”-rating op Tesco aandelen die momenteel een dividendrendement van iets meer dan 4,0% uitkeren.