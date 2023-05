Koersvoorspelling Canoo aandelen: koop de dip niet, risico’s nemen toe

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Canoo (NASDAQ: GOEV) schommelt in de buurt van het laagste niveau ooit, terwijl de zorgen over de toekomst van het bedrijf aanhouden. De aandelen werden vrijdag verhandeld op $0,6700, een paar punten boven het laagste punt ooit van $0,50. Het is met meer dan 97% gecrasht vanaf het hoogste punt, in december 2020.

Hoe lang kan Canoo nog boven water blijven?

De recente geschiedenis in de elektrische voertuigindustrie laat zien dat het vanaf nul opbouwen van een winstgevend bedrijf aanzienlijk duur en kapitaalintensief is. De meeste bedrijven die elektrische auto’s maken, moeten nog winstgevend worden.

Zo heeft Rivian, de populaire vrachtwagenfabrikant, de afgelopen drie jaar meer dan 12 miljard dollar verloren. Evenzo is Lucid, dat wordt gesteund door Saoedi-Arabië, de afgelopen jaren met meer dan $4 miljard gedaald.

Zelfs grote autofabrikanten zoals Ford en General Motors hebben miljarden dollars verloren met EV-bedrijven. Uit de meest recente resultaten bleek dat Ford meer dan $60.000 verloor voor elke verkochte EV. Het bedrijf is ook van plan dit jaar meer dan $3 miljard te verliezen in het EV-segment.

Daarom is de kans groot dat kleinere bedrijven in de sector op de lange termijn moeite zullen hebben om winst te maken. Dit verklaart waarom de meesten van hen, zoals Canoo, Lordstown Motors en Nikola, hun aandelen hebben zien instorten.

Canoo, een klein bedrijf dat de afgelopen jaren zijn verliezen zag oplopen. Het nettoverlies steeg enorm van meer dan $76,2 miljoen in 2018 tot meer dan $487 miljoen in 2022. En het geld raakt op, aangezien het bedrijf het kwartaal afsloot met $6,7 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen. Met behulp van de verkoop van converteerbare obligaties heeft het bedrijf toegang tot ongeveer $69,7 miljoen.

Deze fondsen zijn niet voldoende vanwege de manier waarop het bedrijf fondsen uitgeeft. Zo bedroegen de R&D kosten in het eerste kwartaal $47,1 miljoen, terwijl de SG&A kosten $29,8 miljoen bedroegen. Hoewel het bedrijf de uitgaven verlaagt, bestaat de vrees dat deze bezuinigingen niet voldoende zullen zijn.

Koersvoorspelling Canoo aandelen

GOEV-grafiek door TradingView

De aandelenkoers van Canoo bevindt zich sinds 2022 in een sterke neerwaartse trend. Het zweeft iets boven het belangrijke ondersteuningsniveau van $0,5405, het laagste niveau ooit geregistreerd. Het volume is blijven dalen terwijl de Bollinger Bands kleiner zijn geworden. Het is bewogen naar de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

Daarom is de kans groot dat de aandelen zullen blijven dalen, tenzij er een short-squeeze is, aangezien verkopers de belangrijkste ondersteuning richten op $0,5405. Bij een daling onder deze prijs zullen de aandelen waarschijnlijk onder de $0,50 zakken. Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf een omgekeerde aandelensplitsing moet hebben om te voldoen aan de noteringsregels van Nasdaq.