May 22, 2023

op May 22, 2023

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) opende vanmorgen in het groen nadat Cathie Wood zei dat het een topnaam was voor blootstelling aan kunstmatige intelligentie.

Wood’s bull case voor Tesla aandelen

De invloedrijke investeerder is er met name van overtuigd dat autonome voertuigen transformerend zullen zijn voor het bedrijf met hoofdkantoor in Austin.

“We denken dat Tesla Inc het grootste AI-spel is dat er is, de grootste begunstigde. Autonome voertuigen zijn robots. Ze zullen elektrisch zijn en worden aangedreven door kunstmatige intelligentie.“

Ze blijft zeer optimistisch over het bedrijf voor elektrische voertuigen, ook al kreeg het in het eerste financiële kwartaal een flinke klap voor de marges, zoals Invezz hier meldde.

Haar mening is in lijn met Wall Street, dat momenteel een consensus “overweight”-rating heeft op Tesla-aandelen, die op dit moment nog steeds bijna 15% lager is dan het hoogste punt van het jaar.

Wood’s prijsdoel op het AI aandeel

Cathie Wood houdt van Tesla aandelen aangezien CEO Elon Musk zich inzet voor drie belangrijke gebieden waarvan ze verwacht dat ze de komende jaren exponentieel zullen groeien: energieopslag, robotica en kunstmatige intelligentie.

“Elk van deze groeit exponentieel, en dan heb je ze die elkaar voeden. Dus, S-curves die S-curves voeden … dit zou een explosieve groei kunnen zijn.“

De oprichter en CEO van Ark Invest verwacht dat autonome taxibedrijven tegen het einde van dit decennium wereldwijd tussen de $8,0 biljoen en $10 biljoen aan inkomsten zullen genereren.

Het is ook opmerkelijk dat ze deze AI aandelen tegen 2027 tegen maar liefst $2.000 per aandeel ziet verhandelen.