HEPA aandelenkoers is gestegen, maar pas op voor flagrant Hepion risico

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Hepion Pharmaceuticals (NASDAQ: HEPA) steeg maandag parabolisch nadat het bedrijf een belangrijke aankondiging deed over zijn tussentijdse proef. De aandelen stegen met meer dan 110% en bereikten een hoogtepunt van $19,66, het hoogste niveau sinds 17 januari. Is Hepion een goed farmaceutisch aandeel om te kopen?

Hepion Pharmaceuticals proef

Een van de grootste farmaceutische nieuwsberichten deze week kwam van Hepion Pharmaceutical. In een verklaring kondigde Hepion Pharmaceuticals aan dat het geneesmiddel Rencofilstat de initiële doelstellingen van de mid-stage studie heeft bereikt. Rencofilstat is een niet-alcoholische steatohepatitis die tot doel heeft vetophoping in de lever van een persoon te verminderen, een gevaarlijke aandoening.

Volgens het bedrijf toonde het onderzoek aan dat patiënten met stadium 3 van leverfibrose een verbeterde leverfunctie zagen na vier maanden behandeling. Het medicijn bereikte ook andere belangrijke eindpunten in onder andere leverbeschadiging, alanine en biomarkers. De meeste van deze voordelen werden gezien in de dosis van 225 mg. De verklaring voegt toe:

“Ons verbeterde begrip van welke proefpersonen het beste reageren op rencofilstat kan onmiddellijk worden toegepast om de kans op succes van onze grotere en langere ASCEND-NASH gepaarde biopsiestudie te vergroten.”

De HEPA aandelenkoers steeg omdat beleggers verwachten dat het medicijn van het bedrijf zal worden goedgekeurd zodra het testen is voltooid.

HEPA aandelen verdunning waarschijnlijk

Ondanks de positieve resultaten is Hepion Pharmaceuticals nog steeds een zeer risicovol bedrijf om in te investeren. Ten eerste heeft het bedrijf, dat pre-inkomsten is, zijn verliezen zien stijgen. Het nettoverlies steeg van meer dan $7 miljoen in 2019 tot meer dan $42,2 miljoen in 2022. Deze verliezen werden groter naarmate de kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) van het bedrijf enorm stegen.

De uitdaging voor HEPA aandelen is dat de balans van het bedrijf er voorlopig niet goed voor staat. Dit wordt verwacht omdat het bedrijf gewoon geld uitgeeft zonder inkomsten te genereren. De contante en kortetermijninvesteringen daalden van $91 miljoen in 2021 naar $51,2 miljoen in 2022. Uit de meest recente resultaten blijkt dat het bedrijf investeringen ter waarde van $43 miljoen had.

Daarom vermoed ik dat het bedrijf kapitaal moet aantrekken om de volgende test- en ontwikkelingsfasen uit te voeren. Hepion heeft een geschiedenis van verwaterende aandeelhouders sinds het aantal uitstaande aandelen steeg van 248.000 in 2020 naar bijna 4 miljoen op dit moment.

Als zodanig zou het bedrijf kunnen besluiten om de huidige aandelenpopulatie te gebruiken om meer kapitaal aan te trekken. Het andere risico is dat het bedrijf nog ver verwijderd is van de lancering van zijn medicijn. Als zodanig is de kans groot dat het aanhoudende momentum snel zal vervagen.