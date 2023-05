IOSCO geeft aanbevelingen voor wereldwijde cryptoregulering

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) heeft een brede strategie aangekondigd om te zorgen voor een evenwichtig regelgevend landschap voor cryptocurrency-activa en beleggersbescherming. Het initiatief heeft tot doel de zorgen over consumentenbescherming weg te nemen en lessen te trekken uit de ondergang van FTX vorig jaar.

Press Release: International Organization of Securities Commissions, Press Release: IOSCO Sets the Standard for Global Crypto Regulation, May 23, 2023 https://t.co/uGTTnwl9iX pic.twitter.com/QLqG8yuoAi — Joshua Rosenberg (@_jrosenberg) May 23, 2023

IOSCO’s inclusieve regelgevingsstrategie

De regels van IOSCO komen als reactie op zorgen over cryptoregulering. Bovendien kunnen ze zorgen wegnemen die zijn ontstaan nadat de beurs FTX viel. Verschillende cryptocurrency-bedrijven hebben hun deuren gesloten sinds het debacle van FTX, daarbij verwijzend naar regeldruk en liquiditeitscrisis.

Ondertussen zagen de gebeurtenissen de cryptogemeenschap oproepen tot een inclusief regelgevingskader voor de industrie. Onthoud dat verschillende landen verschillende cryptoregels hebben, wat leidt tot verschillen in behandeling.

Jean-Paul Servais, voorzitter van IOSCO, verklaarde dat de aanbevolen standaarden een doorbraak zouden betekenen, in het vertrouwen dat ze de risico’s voor beleggers zullen afhandelen en de marktintegriteit zullen waarborgen. De voorgestelde routekaart omvat marktmanipulatie, behandeling van particuliere klanten, belangenconflicten, grensoverschrijdende regulering en bewaring van crypto-activa.

Bovendien schreef de verordening beleid voor om massale belangenverstrengeling te voorkomen. De wereldwijde toporganisatie die internationale effectenwaakhonden verenigt, is van plan de definitieve wetten tegen het einde van 2023 uit te vaardigen. Ondertussen zouden de 130 lidstaten van IOSCO de regels snel moeten integreren.

Het bestuur bestaat uit effectentoezichthouders uit verschillende landen, waaronder de VS, het VK, Dubai, China, Australië, België en Brazilië. Uit het rapport bleek dat het raadplegingsproces aan de gang is en dat de toezichthouder de mening van het publiek over de aanbevolen regelgeving zoekt.

Bovendien komt het plan naar voren terwijl de EU zich voorbereidt op een enorme regelgeving voor de markt medio volgend jaar. De recente goedkeuring van de Market in Crypto-Assets-wetgeving vertegenwoordigt een substantiële stap in de richting van inclusieve regulering.

Cryptocurrency-experts zijn van mening dat de stap van de Europese Unie andere landen, met name de Verenigde Staten, onder druk moet zetten om regelgevende kaders voor cryptovaluta te vormen. Sommigen vertrouwen erop dat de onzekerheid van Unite State grote investeerders ervan zou kunnen weerhouden deel te nemen aan de crypto-ruimte. De experts geloven dat topconcurrenten zoals Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten de VS waarschijnlijk binnenkort zullen inhalen.