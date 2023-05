Jumia aandelenkoers: Afrika’s Amazon loopt een groot forex risico

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Jumia (NYSE: JMIA) schoot omhoog na de laatste financiële resultaten. De aandelen stegen naar een hoogtepunt van $3,15, veel hoger dan het laagste punt van het jaar tot nu toe van $2,54. In totaal zijn de Jumia aandelen met meer dan 95% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2021.

Jumia heeft een groot forex risico

Jumia Technologies is een e-commerce bedrijf dat zich richt op de Afrikaanse markt. Het bedrijf, vaak gezien als de Afrikaanse versie van Amazon, is actief in verschillende Afrikaanse landen zoals Nigeria, Kenia, Senegal en Algerije.

Analisten zijn van mening dat de omzet van Jumia in het eerste kwartaal $50 miljoen bedroeg, een daling ten opzichte van de $66 miljoen van het voorgaande kwartaal. Deze daling wordt verwacht omdat het bedrijf het meeste geld in het vierde kwartaal verdient.

Het grootste risico waarmee Jumia wordt geconfronteerd, is deviezen. Zoals ik in dit artikel schreef, crashen veel Afrikaanse valuta’s. De Keniaanse shilling is gecrasht van een pandemisch dieptepunt van 100 naar bijna 140 en bevindt zich op een historisch dieptepunt.

Ondertussen is de West-Afrikaanse frank gedaald van 589 in april naar 606, terwijl de Nigeriaanse naira naar een laagterecord is gezakt en analisten verwachten dat deze verder zal devalueren. De Ghanese cedi is gecrasht van 4,73 in 2018 naar meer dan 10. In totaal hebben de meeste valuta’s in landen waar het actief is het grootste deel van hun waarde verloren.

Dalende valutakoersen hebben een impact op Jumia. Ten eerste publiceert Jumia zijn resultaten in Amerikaanse dollars. Een sterke Amerikaanse dollar heeft dan ook een negatieve invloed op de resultaten.

Het andere effect is dat een sterkere dollar de invoer uit China beïnvloedt, aangezien de meeste goederen van Jumia uit het land komen. Een smartphone die een paar jaar geleden voor KES 100.000 werd verkocht, gaat nu bijvoorbeeld voor meer dan KES 140.000. Ten slotte leiden zwakkere Afrikaanse valuta’s tot hogere inflatie en zwakke uitgaven.

Voorspelling aandelenkoers van Jumia

JMIA-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Jumia de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend vertoonde, omdat de zorgen over het bedrijf aanhielden. Ondanks de recente stijging blijven de aandelen onder de 100-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

Jumia aandelen zijn iets boven het belangrijkste weerstandspunt op $2,88 gestegen, het laagste niveau op 28 december. Daarom vermoed ik dat de aandelen zullen blijven dalen, aangezien verkopers mikken op het laagste punt van het jaar tot nu toe van $2,5. Bij een beweging onder dat niveau gaat het naar $2,0.