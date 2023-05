Nikkei 225-index in een meedogenloze bull-run: nu tijd om te kopen?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Japanse aandelen doen het goed nu de vraag van de lokale bevolking en buitenlanders is gestegen en de economische activiteit is hersteld. De Nikkei 225-index werd verhandeld tegen ¥30.950, het hoogste niveau sinds 1990. In totaal is de index met meer dan 352% gestegen vanaf het laagste punt tijdens de wereldwijde financiële crisis en met ongeveer 18% dit jaar. Topix, een andere blue-chip-index, is naar het hoogste niveau in decennia gestegen.

De particuliere sector in Japan is booming

De Nikkei 225- en Topix-indices stegen dinsdag na de laatste PMI-cijfers voor productie en diensten. Volgens S&P Global steeg de PMI voor de verwerkende industrie in mei naar 48, beter dan de gemiddelde schatting van 47,3.

Andere gegevens tonen aan dat de PMI voor de dienstensector in mei steeg tot 51,8, wat even beter was dan de gemiddelde schatting van 48,9. Een PMI-waarde van 50 en hoger is een teken dat een sector het aanzienlijk beter doet.

Dit toont aan dat de Japanse economie herstelt, zij het in een langzamer tempo. Het wordt geholpen door lage rentetarieven en de veranderende macro-economische gebeurtenissen zoals dalende verzendkosten.

Nippon Paper Industries was dinsdag de best presterende Nikkei 225-component, aangezien het aandeel met meer dan 14% steeg. De aandelen van Japan Steel Works stegen met meer dan 3%. Andere toppers op dinsdag waren Trend Micro, Unitika, Recruit Holdings en Yamaha Motors.

De best presterende aandelen in de index year-to-date zijn Kobe Steel, Advantest, Dainippon Screen, Yokohama Rubber en Kaisen Railway. Sogo sosha’s, waarin Warren Buffett heeft geïnvesteerd, zoals Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu en Marubeni, zijn dit jaar allemaal met dubbele cijfers gestegen.

De Nikkei 225-index reageert ook op de aanhoudende discussie over het schuldplafond in de Verenigde Staten. Het is een belangrijke kwestie voor Japan, aangezien het de grootste houder van de Amerikaanse staatsschuld is. Hoewel er nog geen beslissing is genomen, denken analisten dat de twee partijen uiteindelijk voor 1 juni tot overeenstemming zullen komen.

Voorspelling Nikkei 225 index

Nikkei-indexgrafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Nikkei 225-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Het bereikte een belangrijke mijlpaal toen het boven het belangrijkste weerstandsniveau van ¥29.251 kwam, het hoogste niveau op 17 augustus.

De index is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen. Verder is MACD boven het neutrale punt gekomen. Het momentum en de chande-oscillator zijn blijven stijgen.

De index zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau van ¥32.000. Een beweging onder de steun bij ¥30.000 maakt de bullish weergave ongeldig.