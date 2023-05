Prognose NZD/USD voorafgaand aan rentebesluit RBNZ

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar NZD/USD steeg vooruit op belangrijk macronieuws uit de VS en Nieuw-Zeeland. Het handelde vorige week op 0,6300, ongeveer 1,632% boven het laagste niveau. Deze prijs ligt enkele punten onder het hoogste niveau van deze maand.

RBNZ beslissing voor de boeg

Het belangrijkste nieuws over NZD zal het aanstaande rentebesluit zijn van de Reserve Bank of New Zealand. Dit besluit, dat gepland staat voor woensdag, zal meer kleur geven over de staat van de economie van het land en wat te verwachten.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de centrale bank de rentetarieven met 0,25% zal verhogen en ze naar het hoogste punt van meerdere decennia van 5,50% zal stuwen. Net als de andere grote centrale banken heeft de RBNZ de tarieven sinds oktober 2021 agressief verhoogd.

Deze renteverhogingen zijn bedoeld om te helpen omgaan met de inflatie, die op een hoog niveau blijft. Uit de meest recente gegevens bleek dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in maart steeg naar 6,7%. Dat was een verbetering ten opzichte van de 7,2% van de vorige maand. Het ligt echter aanzienlijk boven de doelstelling van 2,0% van de RBNZ en het historisch gemiddelde.

Het besluit komt op een moment dat de economie van Nieuw-Zeeland achterblijft. De slechte staat van de economie hielp zelfs om de vorige president eruit te duwen. Gegevens die vorige week werden gepubliceerd, toonden aan dat het begrotingstekort opliep tot meer dan N $6,63 miljard naarmate de regering de uitgaven verhoogde.

Andere forexnieuws zal gaan over de laatste detailhandelsverkopen in Nieuw-Zeeland. Economen zijn van mening dat de kernverkopen van het land in het eerste kwartaal met 1,0% QoQ zijn gedaald, na een daling met 1,3% in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis verwachten analisten dat de detailhandelsverkopen met 0,2% zijn gestegen.

Als de analisten gelijk hebben, zullen deze cijfers aantonen dat de economie inderdaad vertraagt. Als gevolg hiervan zou het kunnen betekenen dat de RBNZ zijn renteverhogingen zal vertragen.

Voorspelling NZD/USD

NZD/USD-grafiek door TradingView

De andere belangrijkste katalysatoren voor NZD naar USD zijn het nieuws over de Amerikaanse schuldlimiet en de komende FOMC-notulen. Op de 4H-grafiek zien we dat het paar de afgelopen dagen geleidelijk is gestegen. Gaandeweg is het tussen de 38,2% en 50% Fibonacci Retracement-niveaus gegaan.

Het paar is ook iets boven de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) bewogen, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gekomen. Andere oscillatoren naar boven hebben gewezen.

Daarom is de kans groot dat het paar NZDUSD zal stijgen en vervolgens de bearish trend zal hervatten na de laatste RBNZ-beslissing. Een hertest van het dieptepunt van vorige week op 0.6182 kan niet worden uitgesloten.