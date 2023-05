Apple kondigt miljardendeal aan met Broadcom

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) staat vanochtend in de belangstelling nadat Apple Inc (NASDAQ: AAPL) een meerjarige overeenkomst van meerdere miljarden dollars met de chipmaker aankondigde.

Details van de Apple-Broadcom deal

Gisteravond kondigde de iPhone-maker een deal aan met Broadcom om 5G-radiofrequentiecomponenten, waaronder FBAR-filters, in de Verenigde Staten te maken.

In 2021 had Apple tot 2026 430 miljard dollar toegezegd aan de Amerikaanse economie. Deze overeenkomst met Broadcom, zo bevestigde het vandaag in een persbericht, maakte deel uit van die toezegging.

We zijn verheugd om toezeggingen te doen die de vindingrijkheid, creativiteit en innovatieve geest van Amerikaanse productie benutten. We blijven onze investeringen in de Amerikaanse economie verdiepen.

Broadcom komt volgende week met de financiële resultaten over het tweede kwartaal. Consensus is dat het dit kwartaal $9,35 per aandeel verdient, tegenover $8,39 per aandeel een jaar geleden.

Moet je Broadcom aandelen kopen?

De genoemde componenten zullen in verschillende steden worden gebouwd, waaronder Fort Collins, waar Apple al meer dan 1.100 banen ondersteunt bij een Broadcom-faciliteit.

Year-to-date is het aandeel Broadcom bijna 25% gestegen. Angelo Zino, senior aandelenanalist bij CFRA Research, legt uit wat deze overeenkomst betekent voor de toekomstige aandelenkoers en zei vandaag op CNBC’s “Squawk Box“:

“Ik denk dat het absoluut positief is in termen van verbetering van de zichtbaarheid voor Broadcom in de komende jaren. [Het was] zeker een overhang.“

Zino heeft momenteel een koopadvies op de chipvoorraad. Zijn koersdoel van $750 suggereert vanaf hier een stijging van ongeveer 10%.