Verwachting USD/IDR vooruitlopend op besluit van Bank of Indonesia

De Indonesische roepia daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar in de aanloop naar het aanstaande rentebesluit van de Bank of Indonesia. Het paar USD/IDR steeg naar een hoogtepunt van 14.960, wat een paar punten hoger was dan het dieptepunt van deze maand van 14.616.

Tariefbesluit Bank of Indonesia

Verschillende centrale banken van opkomende markten zullen naar verwachting hun rentebesluiten bekendmaken. Een daarvan is de Bank of Indonesia, die donderdag haar tweedaagse vergadering afsluit.

Economen denken dat de bank zal besluiten de rente ongewijzigd te laten op 5,75%, waar het de afgelopen maanden ook was. De centrale bank is bezorgd dat de economische groei van Indonesië vertraagt, zoals ik hier schreef.

Het land begint ook vertrouwd te raken met de recente inflatietrends. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumenten- en producenteninflatie in het land de afgelopen maanden is vertraagd. De totale consumentenprijsindex daalde in april van 4,97% naar 4,33%. Al met al is de inflatie gedaald ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar van 5,95%.

In een recent bericht stelden analisten van ING dat de centrale bank de rente tot het derde kwartaal ongewijzigd zal laten en daarna zal gaan verlagen om de groei te stimuleren. In het rapport stond:

“Ons basisscenario zou zijn dat Warjiyo zijn pauze verlengt tot het derde kwartaal alvorens renteverlagingen door te voeren om het aanhoudende economische herstel te ondersteunen.”

In een apart rapport zei Bloomberg dat de ondervraagde analisten verwachten dat de centrale bank de tarieven intact laat en ze vervolgens in 2024 verlaagt. Ze verwachten ook dat de centrale bank de reserveratio verlaagt om de liquiditeit in het land te verlichten.

Daarom zal een rentepauze door de centrale bank waarschijnlijk geen invloed hebben op het paar USD/IDR, aangezien het scenario door de markt is ingeprijsd. Voordien zal het paar gematigd reageren op de komende FOMC-minuten.

Technische analyse USD/IDR

USD/IDR-grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel over de Indonesische roepia zei ik dat deze naar 14.836 zou gaan, wat klopte. Nu is het pair iets boven het belangrijkste weerstandsniveau gestegen op 14.838, het laagste niveau op 2 februari. Het is gedaald tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden terwijl de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau nadert.

Daarom vermoed ik dat de wisselkoers vanUSD/IDR zal blijven dalen, aangezien verkopers mikken op het laagste punt van het jaar tot nu toe van 14.611. Een beweging boven het weerstandspunt op 14.970 zal de bearish weergave ongeldig maken.