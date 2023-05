Xpeng verliest nu omzet, leveringen, marges en guidance ontbreken

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Xpeng (NYSE: XPEV), een toonaangevend Chinees elektrisch voertuig bedrijf, publiceerde zwakker dan verwachte resultaten omdat het aantal voertuigleveringen daalde. Als gevolg hiervan daalde de koers van het Xpeng-aandeel met meer dan 5% in de voorbeurshandel.

In een verklaring zei Xpeng dat het totale aantal voertuigleveringen in het eerste kwartaal 18.230 bedroeg, veel lager dan de 34.561 voertuigen die het in dezelfde periode in 2022 verkocht. Het was ook lager dan de 22.204 die het in het vierde kwartaal verkocht.

De daling van de leveringen deed zich zelfs voor toen China zijn Covid-zero-strategie beëindigde en het bedrijf zijn fysieke verkoopnetwerk uitbreidde tot 425 winkels in 145 steden. Het laadnetwerk steeg in het eerste kwartaal naar meer dan 1.000.

Als gevolg hiervan kwam de omzet van het bedrijf uit op RMB 4,03 miljard, wat overeenkomt met $0,59 miljard. Dit was een daling van 45% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De brutomarge daalde tot 1,7% in het eerste kwartaal van 12,2% in het eerste kwartaal van 2022. Het nettoverlies nam ook toe tot RMB 2,34 miljard.

Deze resultaten leveren verder bewijs dat de EV-industrie in China na jaren van groei vertraagt. Andere bedrijven zoals BYD en Nio hebben onlangs ook een vertragende omzetgroei gemeld. Tesla, het grootste EV-bedrijf ter wereld, ziet ook een langzame omzetgroei, waardoor het de afgelopen maanden de prijzen heeft verlaagd.

Zoals ik hier schreef , is de omzetgroei van Xpeng de afgelopen maanden in een sneller tempo vertraagd. In 2022 steeg de omzet van $3,32 miljard naar meer dan $3,8 miljard. In 2021 bedroeg de omzet meer dan $803 miljoen.

Een belangrijke uitdaging voor Xpeng is dat zijn markt zich alleen in China bevindt en niet is blootgesteld aan zeer winstgevende landen zoals de VS en Europa. Ook neemt de concurrentie toe, met een toenemend aantal EV-bedrijven in China. Schattingen zijn dat er bijna 100 EV-autobedrijven in het land zijn.