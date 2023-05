GBP/ZAR: Hoe hoog kan pond naar rand stijgen?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van pond naar rand bewoog zijwaarts vooruitlopend op het belangrijke rentebesluit van de Zuid-Afrikaanse centrale bank. Het paar GBP/ZAR bleef hangen op 24, een paar punten onder het hoogste punt ooit van 24,46. In totaal is het paar met meer dan 27% gestegen vanaf het laagste niveau in 2022.

Beslissing van de SARB voor de boeg

De Zuid-Afrikaanse rand stond deze week in de schijnwerpers toen investeerders zich concentreerden op belangrijke gebeurtenissen uit het land. Dinsdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de totale consumentenprijsindex (CPI) daalde van 7,1% in maart tot 6,8% in april. Dat was een grotere daling dan de gemiddelde schatting van 7,1%.

Ook de inflatie in Zuid-Afrika daalde ten opzichte van een maand eerder. Het daalde van 1,0% in maart naar 0,4% in april. Evenzo daalde de kerninflatie tot respectievelijk 0,5% en 5,3%. Deze cijfers betekenen dat de inflatie van het land de goede kant op gaat.

Dezelfde situatie deed zich voor in het VK, waar de totale consumenteninflatie daalde tot 8,7% ten opzichte van de vorige 10,1%. De kern-CPI van het VK, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, steeg tot 6,8%, wat aangeeft dat de Bank of England meer werk te doen heeft om de inflatie te bestrijden.

De volgende belangrijke katalysator voor ZAR zal het aanstaande rentebesluit van SARB zijn. Analisten denken dat de Zuid-Afrikaanse centrale bank de rente met nog eens 0,25% zal verhogen en de officiële contante rente op 8% zal brengen. Het zal dan aangeven dat het de wandeltarieven in de toekomst zal pauzeren om ruimte te maken voor de afgelopen wandelingen om te werken.

Voorspelling GBP/ZAR

GBP/ZAR-grafiek door TradingView

De wisselkoers van GBP naar ZAR heeft de afgelopen maanden een spectaculaire rally doorgemaakt toen de uitverkoop van de Zuid-Afrikaanse rand toenam. Deze week heeft het paar op de rem getrapt terwijl investeerders wachten op het aanstaande SARB-tariefbesluit. Het paar blijft boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) terwijl de MACD boven het neutrale punt is gekomen.

De koers van GBP/ZAR zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende sleutelniveau op 24,38. Bij een beweging boven dat niveau springt het pair naar het volgende weerstandspunt op 25. Het alternatieve scenario is dat het pair zich terugtrekt en de sleutelondersteuning test op 23.