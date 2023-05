Vooruitzichten USD/KRW: wat nu voor de Zuid-Koreaanse won?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/KRW steeg na het laatste rentebesluit van de Bank of Korea (BoK). Het paar steeg naar een hoogtepunt van 1.327, het hoogste niveau sinds 19 mei. Het paar is deze week met meer dan 1,50% gestegen vanaf het laagste niveau naarmate de US dollar-index (DXY) stijgt.

Tariefbesluit Bank of Korea

De Bank of Korea rondde haar tweedaagse monetaire beleidsvergadering af en besloot de rentetarieven voor de vierde maand intact te laten. In een verklaring besloot de bank de rente intact te laten op 3,50%, wat nog steeds hoger was dan het pandemische dieptepunt van 0,50%.

Bank of Korea besloot ook haar groeiprognose voor het jaar te verlagen. Het verwacht dat de economie met 1,4% zal groeien ten opzichte van de eerdere schatting van 1,6%. Het handhaafde ook de inflatiedoelstelling voor het jaar op 3,5%.

De Zuid-Koreaanse economie is de afgelopen maanden aan kracht ingeboet. Zoals ik hier schreef, is deze vertraging voornamelijk het gevolg van een vertraging in de technologie sector. Zo maakte Samsung, het grootste bedrijf van Zuid-Korea, bekend dat de winst is gedaald tot het laagste niveau in 14 jaar.

Samsung is een belangrijk onderdeel van de Zuid-Koreaanse economie, waar het goed is voor ongeveer 18,3% van de economie van het land. Verder hebben andere bedrijven in het land, zoals LG Electronics en SK Group, een omzetdaling gezien. Uit recente gegevens blijkt dat de export en import van Zuid-Korea zijn gekelderd.

Uit recente gegevens blijkt dat het niet goed gaat met de wereldeconomie, wat gevolgen heeft voor de Zuid-Koreaanse economie. Het IMF liet weten dat de economie dit jaar zal vertragen tot 2,8% na een groei van 3,4% in het voorgaande jaar. Dit is van belang omdat de Zuid-Koreaanse economie afhankelijk is van de wereldhandel.

De wisselkoers van USD/KRW reageert ook op de waarschijnlijkheid van een Amerikaans faillissement als de Democraten en Republikeinen er niet in slagen een akkoord te bereiken.

Voorspelling USD/KRW

USD/KRW-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de Zuid-Koreaanse won vertoonde de afgelopen dagen een langzame bullish trend. Het is iets boven het belangrijkste weerstandspunt op 1.327,50 gestegen, het hoogste punt in maart. Het pair is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden (MA) gekomen. De Relative Strength Index (RSI) is boven het neutrale punt op 50 gekomen.

Het paar USD/KRW zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 1.342, het hoogste punt op 16 mei. Een daling onder de steun op 1.320 zal de bullish visie ongeldig maken.