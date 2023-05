Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Nasdaq Composite staat vanmorgen in de belangstelling nadat het Amerikaanse Bureau of Labor of Statistics zei dat de belangrijkste prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen in april meer was gestegen dan verwacht.

Wat de inflatiegegevens van vandaag betekenen voor technologie aandelen

Voor de maand steeg de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed met 0,4%, wat het verhaal ondersteunt dat de rente nog langer hoog zou kunnen blijven.

Toch is Victoria Greene, de Chief Investment Officer van G Squared Private Wealth, ervan overtuigd dat de aanhoudende rally in technologie aandelen nog lang niet voorbij is.

“Geconcentreerd zijn in tech-aandelen met een megacap was waar je op deze markt moest zijn. Het zal waarschijnlijk blijven oplopen. Je kunt het potentieel van AI niet ontkennen, je kunt niet ontkennen dat deze bedrijven zoveel winst maken.“

Op jaarbasis steeg de kern-PCE met 4,7%. Economen hadden de stand voorspeld op 0,3% voor de maand en 4,6% voor het jaar.

De consumentenbestedingen bleven sterk in april

De belangrijkste PCE, inclusief voedsel en energie, steeg met 0,4% voor de maand en 4,4% voor het jaar – ook boven de schattingen van Dow Jones.

Ondanks de hardnekkig hoge inflatie stegen de consumentenbestedingen in april met 0,8%, tegenover een verwachte stijging van 0,4%. Greene zei vandaag ook op CNBC’s “Worldwide Exchange“:

“Ik denk dat beleggers sommigen van hen [big cap tech-aandelen] als veilige haven zien. Dan is potentiële groei door technologische vooruitgang en wat AI zou kunnen brengen intrigerend. Dus ik denk dat je op dit moment de hete hand speelt.“

Op het moment van schrijven is de technisch zware index meer dan 22% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar. BEA rapporteerde vrijdag ook een stijging van het persoonlijk inkomen met 0,4% voor april.