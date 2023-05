Is Multichain schuldig aan een rugpull? Binance schort stortingen op

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het MultiChain- protocol en het native token, de MULTI, hebben in de schijnwerpers gestaan in de huidige cryptonieuws na meldingen van transacties op het Multichain-protocol die zonder een duidelijke uitleg zijn vertraagd over meerdere keten overschrijdende bruggen. Dit heeft geleid tot een enorme uitverkoop die resulteerde in een daling van de prijs van MULTI met 20% op het moment van schrijven.

Een crypto-wallet gekoppeld aan de Fantom Foundation heeft naar verluidt 449.740 MULTI-tokens ter waarde van ongeveer $2,4 miljoen uit de liquiditeit op de gedecentraliseerde beurs SushiSwap gehaald. De uitverkoop werd verder aangewakkerd door een tweet die beweerde dat het “multichain-team is gearresteerd door de Chinese politie, met 1,5 miljard dollar aan contractfondsen onder controle”.

Following rumours of the @MultichainOrg team being allegedly arrested in Shanghai, some large holders of $MULTI have began moving funds.



Team wallets moving ~$3M of $MULTI to https://t.co/5ecSG3rKek have also spooked some investors, with $MULTI price falling 26.5% in 24h. pic.twitter.com/p2sQpu9Ass — Arkham (@ArkhamIntel) May 24, 2023

Cross-chain-transacties met meerdere ketens tijdelijk opgeschort

De ellende van Multichain begon nadat een zelfbenoemde on-chain speurder op Twitter, TruthLabs, benadrukte hoe de cross-chain in totaal $1,8 miljard heeft vergaard, verspreid over verschillende ketens naast Fantom.

TruthLabs deelde zijn permutaties en wees erop dat hij een mogelijke rugpull vermoedt, die, indien waar, de grootste marktcrisis zou kunnen veroorzaken sinds de ineenstorting van Terraform Labs vorig jaar.

In een poging om uit te leggen wat er gebeurt, schreef een admin in het Multichain Discord-kanaal:

“De meeste routes werken zoals gewoonlijk, aangezien sommige routes (Kava, zkSync, Polygon zkEVM) tijdelijk zijn opgeschort. Alle betrokken transacties komen aan nadat de upgrade is voltooid. Onze oprechte excuses voor het ontstane ongemak.”

Het in Singapore gevestigde cross-chain-protocol is opgericht in 2020 en de totale waarde vergrendeld (TVL) is sindsdien meer dan $1,59 miljard. De TVL is grotendeels onaangetast gebleven te midden van de voortdurende discussies over het protocol.

Binance schort overbrugde tokenstortingen op

Hoewel velen geloven dat de tweet over de arrestatie van het Multichain-team door de Chinese politie een FUD is, is het team van Multichain letterlijk verdwenen, waardoor de uitdagingen voor Multichain nog groter worden.

Als gevolg hiervan heeft de grootste crypto-uitwisseling Binance deposito’s voor 10 overbrugde tokens opgeschort omdat ze opheldering zochten bij Multichain. De opschorting die op 25 mei werd aangekondigd, volgde op dagen van vastgelopen transacties waarvan wordt aangenomen dat ze de huidige ellende rond Multichain hebben veroorzaakt.

De getroffen overbrugde tokens zijn Harvest Finance (FARM), Alpaca Finance (ALPACA), Polkastarter (POLS), SuperVerse (SUPER), Travala.com (AVA), Spell (SPELL), Alchemy (ACH), Fantom (FTM), Beefy (BIFI) en DeXe (DEXE).

De opschorting heeft gevolgen gehad voor gebruikers van overbrugde tokens op de BNB Smart Chain-, Fantom-, Avalanche- en Ethereum- blockchainnetwerken.