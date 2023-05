JPMorgan lanceert binnenkort mogelijk AI-tool vergelijkbaar met ChatGPT

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) werkt aan software vergelijkbaar met ChatGPT die kunstmatige intelligentie zal gebruiken om beleggingsadvies te geven.

Dit is wat we tot nu toe weten

Op donderdag heeft de financiële dienstverlener een aanvraag ingediend bij het US Patent and Trademark Office (PTO) voor het handelsmerk IndexGPT – een tool die in de indiening wordt gedefinieerd als:

Cloud computing-software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie voor het analyseren en selecteren van effecten die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Het nieuws komt meer dan een maand nadat JPMorgan een recordomzet rapporteerde voor het fiscale eerste kwartaal (lees hier meer). Het kocht onlangs ook de ingestorte First Republic Bank – een overname waarvan de geldschieter verwacht dat het zijn jaarlijkse winst met $500 miljoen zal verhogen.

Op het moment van schrijven is het aandeel JPMorgan ongeveer vlak ten opzichte van het begin van het jaar.

Rivalen onderzoeken ook het potentieel van AI

Collega’s, waaronder Goldman Sachs en Morgan Stanley, onderzoeken naar verluidt ook de toepassingen van kunstmatige intelligentie in de financiële wereld.

Volgens merkengemachtigde Josh Gerben loopt JPMorgan in die race echter vooruit op de concurrentie.

Dit is een echte indicatie dat ze in de nabije toekomst een potentieel product kunnen lanceren. Bedrijven als JPMorgan dienen geen handelsmerken in voor de lol.

Het is ook opmerkelijk dat uit een recent onderzoek van de Universiteit van Florida bleek dat het gebruik van ChatGPT voor aandelenanalyse beter presteerde dan het marktgemiddelde. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op het aandeel JPMorgan.