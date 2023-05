American Express aandelen kunnen met 20% stijgen: Morgan Stanley

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

American Express Company (NYSE: AXP) eindigde vrijdag 4,0% hoger nadat een analist van Morgan Stanley zei dat het een topkeuze was in de financiële dienstverlening.

American Express aandelen zouden $188 waard moeten zijn

Betsy Graseck beaamt dat de multinational zijn omzet niet zo sterk ziet groeien als vlak na de pandemie. Toch is ze ervan overtuigd dat de vertraging niet zo erg zal zijn als gevreesd.

De analist acht het nu een geschikt moment om een positie in American Express aandelen op te bouwen, aangezien het met een grote korting wordt verhandeld.

Amex heeft dit sinds 2019 niet meer goedkoop verhandeld op P/E, met een prijs van 12x P/E in een scherpere groeivertraging. Ja, de discretionaire uitgaven nemen af, maar dit is al ingebakken in consensusschattingen.

Ze heeft de fintech vandaag opgewaardeerd naar “overweight” en een koersdoel van $188 aangekondig. Dat suggereert vanaf hier een stijging van ongeveer 20%.

American Express miste winstramingen in Q1

Vorige maand zei het in New York gevestigde bedrijf dat de winst in het eerste financiële kwartaal de schattingen van Street schuwde.

Graseck voorspelt een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 13% voor American Express in de komende twee jaar, tegenover slechts 7,0% dat de huidige aandelenkoers impliceert. Haar onderzoeksnotitie luidt ook:

Vanaf dit moment biedt American Express de hoogste omzetgroei, een sterke operationele hefboomwerking en een betere kredietkwaliteit.

American Express aandelen betalen momenteel een dividendrendement van 1,53% uit, wat een extra reden is om het in je beleggingsportefeuille te hebben.