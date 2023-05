Professor Jeremy Siegel over AI aandelen: ‘het is nog geen zeepbel’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Nasdaq 100 is dit jaar met meer dan 30% gestegen doordat kunstmatige intelligentie investeerders blijft aantrekken voor de big-cap tech-aandelen.

Professor Siegel’s kijk op AI aandelen

Wat nog belangrijker is, is dat de door AI aangestuurde rally nog niet voorbij is, aldus Jeremy Siegel, hoogleraar financiën aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. Op CNBC’s “Street Sigs Asia” zei hij:

“Het is nog geen zeepbel. Ten eerste was er opwinding over kunstmatige intelligentie en Nvidia Corporation bekrachtigde die opwinding met geweldige inkomsten. Dat is een dubbele druk.”

De halfgeleidergigant haalde onlangs AI aan en gaf omzetverwachtingen voor het huidige kwartaal, dat Street-schattingen overtrof met maar liefst $4,0 miljard (lees hier meer).

Op het moment van schrijven is het aandeel Nvidia bijna 75% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Zijn AI aandelen overgewaardeerd?

Professor Siegel was het ermee eens dat de waarderingen voor AI aandelen op dit moment misschien wat te hoog zijn, maar hij noemde het geen punt van zorg, althans op korte termijn.

Voor de korte termijn weten we dat momentum aandelen veel hoger kan brengen dan hun fundamentele waarde en niemand kan voorspellen hoe hoog ze kunnen gaan.

Een ander positief punt dat hij opmerkte, was dat de kredietvoorwaarden niet echt een bedreiging vormden voor de bigcap-technologieaandelen. Ze kunnen ook stijgen door inflatie die maand na maand blijft afnemen.

De mening van Siegel staat in schril contrast met de econoom David Rosenberg die vorige week zei dat de AI-manie zou kunnen afbrokkelen zoals de internetzeepbel dat deed begin jaren 2000.