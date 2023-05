Aandelenkoers Top Financial: is dit een pump-and-dump schema?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van TOP Financial (NASDAQ: TOP) steeg dinsdag met meer dan 22% toen beleggers een risicobewust sentiment omarmden. De aandelen stegen naar $10,37, hoger dan het dieptepunt van deze maand van $6,30. Deze prijs ligt dit jaar nog steeds 96% onder het hoogste niveau, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $296 miljoen heeft.

Wat is Top Financial?

Top Financial, officieel bekend als Zhong Yang Financial Group, is een mysterieus Chinees bedrijf dat online makelaardij aanbiedt. Het biedt oplossingen voor futures, effectenmakelaardij, optiemakelaardij, advies en valutawissel in China. De belangrijkste producten zijn 2Go en Esunny.

Top Financial is een uiterst klein bedrijf. Gegevens verzameld door SeekingAlpha laten zien dat de jaaromzet van het bedrijf daalde tot $7,8 miljoen, terwijl de nettowinst uitkwam op $3,5 miljoen. De meest recente resultaten van het bedrijf kwamen uit op $5,2 miljoen voor de zes maanden tot september 2022. Dit was een stijging van 63%, terwijl de nettowinst $2,5 miljoen bedroeg.

De aandelenkoers van Top Financial steeg dit jaar en piekte op $256. Op het hoogtepunt stegen de aandelen met meer dan 3.532% ten opzichte van het laagste niveau in april. Deze bijeenkomst was mysterieus omdat er geen groot nieuws was, waardoor de SEC ertoe werd aangezet deze tijdelijk op te schorten. In een verklaring zei het bedrijf:

“De Commissie heeft de handel in de effecten van TOP tijdelijk opgeschort vanwege recente, ongebruikelijke en onverklaarbare marktactiviteit die aanleiding geeft tot bezorgdheid over de adequaatheid en nauwkeurigheid van openbaar beschikbare informatie.”

De recente prestatie roept herinneringen op aan AMTD, het bedrijf uit Hong Kong waarvan de aandelen in 2022 zijn gestegen. Sindsdien zijn de aandelen met meer dan 95% gedaald, zoals ik hier schreef.

Een pump-and-dump schema

Een waarschijnlijke reden voor de recente stijging van de prijs van het aandeel TOP is dat dit gewoon weer een pump-and-dump schema is. Deze regelingen werken wanneer mensen een illiquide bedrijf spotten, aandelen kopen en vervolgens hun acquisities promoten. Wanneer de aandelen stijgen, stappen ze uit, waardoor veel aspirant-investeerders de tas vasthouden.

We hebben de laatste tijd verschillende pump-and-dump-schema’s gezien. Het beste voorbeeld hiervan is Bed Bath and Beyond, dat onlangs faillissement heeft aangevraagd. Het aandeel steeg enorm tijdens de meme-investeringswaanzin en stortte toen in. Hetzelfde geldt voor andere meme-aandelen die onlangs zijn gedaald.

Het andere goede voorbeeld zijn bedrijven die via SPAC’s naar de beurs zijn gegaan. Velen van hen zijn gestort terwijl anderen zoals Virgin Galactic failliet zijn gegaan. In een rapport op dinsdag, de WSJ zei dat insiders in deze bedrijven vóór de crash aandelen ter waarde van miljarden dollars verkochten.

Daarom heeft het in het licht van dit alles geen zin om te beleggen in aandelen van Top Financial. Het is een buitenlands bedrijf met beperkte openbaarmakingen en twijfelachtige operaties.